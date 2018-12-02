Брестские студенты создали шахматного робота Настю стоимостью €30 тысяч 1 2.12.2018, 21:44

Студенты не хотят останавливаться на достигнутом.

Умные студенты из Бреста сделали крутого шахматного робота и назвали его Настей. По информации tut.by рассказываем, как в Беларуси появился робот, стоимостью 30 тысяч евро, который смог обыграть гениального шахматиста Анатолия Карпова.

Настю всего за четыре месяца создали четверо студентов факультета электронно-информационных систем БрГТУ, когда проходили практику на производстве крупной компании. В основе шахматного робота – беларуский робот-манипулятор Rozum Robotics, предназначенный для автоматизации производственных процессов. Именно ему беларуские студенты «отформатировали мозги» и научили играть в шахматы. «Первое время мы включали робота и пытались до него «достучаться». Это была просто железяка, которая могла выполнять команды перемещения по координатам. Для каждой шахматной клетки нужна была координата. Не будешь же ты стоять, направлять этого робота и каждую координату считывать. Мы начали думать, как оптимизировать процесс», – вспоминает один из создателей робота Артем Скарубо.

Помочь с мозгами робота решила белорусская шахматная федерация: предоставила ребятам электронную шахматную доску. Последняя может фиксировать положение фигур и передавать о них информацию на компьютер. Полученные данные анализирует один из сильнейших в мире шахматных движков Stockfish, он же продумывает ход. Брестские студенты написали программу, которая способна связывать «умную» электронную доску с Настей. Движок говорит ей, куда ставить условного ферзя. Кроме софта беларуские студенты наделили своего робота «рукой». Разработчики взяли за основу диаметр основания шахматных фигур и распечатали на 3D-принтере новый захват.

Что умеет Настя

Помимо шахматных партий, Анастасия умеет расставлять фигуры, нажимать на кнопку часов, проводить захват, выставлять «съеденные фигуры» на площадку возле доски и исполнять победный танец в конце партии. На ход Анастасия тратит от 8 до 10 секунд. При этом на «обдумывание» у нее уходит не больше секунды, остальное – манипуляции с фигурой и часами. Робота уже «обкатали»: свои навыки Настя показала на II Международном шахматном фестивале «Черная пешка» в Бресте. Она сыграла около 500 партий с соперниками разного возраста и подготовки – большинство, конечно, выиграла.

Студенты не хотят останавливаться на достигнутом. У них в планах – научить Анастасию говорить, видеть и проводить сеансы одновременной игры с несколькими соперниками. «Сейчас мы работаем над голосом. Робот сможет комментировать партии, говорить, хороший ход у соперника или не очень. Ну и банально научится говорить «шах» и «мат». На фестивале «Черная пешка» очень просили, чтобы он научился петь. В плане «зрения» хотим, чтобы робот мог распознавать шахматы через камеру. Это будет более интеллектуально — и в целом круче. Потом можно будет еще продумать взаимодействие с ребенком, чтобы робот мог его видеть и говорить ему что-то», – рассказал Артем.