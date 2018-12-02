Олимпийский чемпион Антон Кушнир стал отцом в четвертый раз 2.12.2018, 22:00

Антон Кушнир

Имя для девочки пока еще не придумали.

2 декабря в РНПЦ «Мать и дитя» супруга олимпийского чемпиона по фристайлу Наталья Кушнир родила девочку, пишет kp.by.

Дочка олимпийского чемпиона Антона Кушнира появилась на свет в 15.04 2 декабря. Рост - 51 сантиметр, вес - 3250 граммов.

- Приняли, как подабается, жена очень довольна обходительностью врачей РНПЦ «Мать и дитя», - рассказал Антон Кушнир, который сейчас находится на сборах в Финляндии. - Имя малышке мы пока еще не придумали.

- С кем остались две дочки и сын, пока Наташа рожала?

- Утром 2 декабря Наташа отвезла сына в воскресную школу, а сама поехала в роддом. Две дочки были у дедушки, Наташиного отца, он тоже привез их в воскресную школу, а после занятий забрал всех внуков к себе. Наши детки сейчас под присмотром Наташиных родителей. Завтра моя мама приедет из Украины помогать, дней на 10… А я вот порадовался и дальше работать - пора прыгать!