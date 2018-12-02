Белорусский паспорт занял 54-е место в рейтинге «сильнейших» в мире 1 2.12.2018, 22:20

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Наша страна расположилась рядом с Саудовской Аравией и Боливией.

Паспорт гражданина Беларуси занял 54-е место в рейтинге самых «сильных» паспортов мира Passport Index за 2018 год, который традиционно составляет канадская компания по финансовому консалтингу Arton Capital, пишет «Витебский курьер».

По белорусскому паспорту без визы теперь можно посетить в 79 стран, в 2017-м таковых было 67.

54-е место вместе с Беларусью делят Саудовская Аравия и Боливия.

Самым влиятельным стал паспорт ОАЭ, владельцы которого могут въехать без визы в 167 государств. Далее располагаются Сингапур и Германия, чьим гражданам не нужны визы в 166 странах мира.

Следом в рейтинге самых «сильных» паспортов идут Дания, Швеция, Финляндия, Люксембург, Франция, Италия, Нидерланды, Испания, Норвегия, Республика Корея и США, которым открыт безвизовый доступ в 165 стран.

Замыкает рейтинг, включающий 193 страны и шесть территорий, Афганистан, граждане которого без виз могут попасть всего в 29 стран.