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Революция в Архангельской области

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  • Самсон Шалодеми
  • 2.12.2018, 22:45
  • 3,094
Фото: echo.msk.ru

Почему Русский Север хотят превратить в большую помойку?

Новости о протестах приходят из регионов. На этот «мусорная революция» назревает в Архангельской области, где жители сразу нескольких городов вышли на улицы, чтобы обозначить свою позицию относительно вывоза к ним мусора из Москвы.

Предсказуемо требуют отставки губернатора («чемодан-вокзал — Калининград»), протестуют против ЕР. Звучат вполне справедливые реплики о том, что единственное место в стране, где законодательно запрещено сваливать мусор –это Москва, но чем Архангельск, Северодвинск, Плесецк, Урдом, Онега, Лешуконский район или Шенкурск хуже?

Почему Русский Север хотят превратить в большую помойку?

Народа — очень много. Так, в Северодвинске вышло не менее 10 000 человек (сообщает мой френд Golubtsova Olga оттуда), в Архангельске — более 5 000 человек…

Фото: echo.msk.ru

Как верно замечает телеграм канал Незыгарь, «благодаря стараниям губернатора Игоря Орлова Архангельская область вошла в статус нестабильного региона».

Сам губернатор и его приближенные с протестующими разговаривать не стали. Да и о чем говорить, если ты изначально понимаешь, что неправ?

Москва давно уже стала токсичной не только для себя, но и для окружающих регионов. Вместо того, чтобы заниматься своими проблемами самостоятельно, Москва пытается свалить их на кого-то другого.

Фото: echo.msk.ru

Что мешает построить мусороперерабатывающие заводы в городе и в ближайшем Подмосковье? Ничего, кроме отсутствия вкладываться в них. Вывозить мусор на за копейки арендованные полигоны куда-нибудь в одну из соседних областей гораздо дешевле.

Самсон Шалодеми, «Фейсбук»


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