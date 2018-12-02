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Мокрый снег и дождь: в ближайшие сутки в Беларуси потеплеет

  • 2.12.2018, 22:55
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Cиноптики рассказали о погоде на завтра.

Первые дни декабря порадовали нас настоящей зимней погодкой: лёгкий мороз, снег и солнце. Но уже в понедельник погода изменится. 3 декабря в Беларуси прогнозируются осадки в виде снега и мокрого снега с дождем, местами ожидается туман и гололед.

Как сообщает БелТА, прогнозируется облачная погода. Ночью по западу, а днем на большей части страны временами будет идти снег, а также мокрый снег, переходящий в дождь. Ночью температура воздуха составит 2-8 градусов мороза. В середине дня прогнозируется от нуля до минус пяти градусов. Чуть теплее будет на западе Беларуси, где температура составит + 1-4 градуса.


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