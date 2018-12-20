Тадеуш Кондрусевич: Папа Франциск очень хотел бы приехать в Беларусь 2 20.12.2018, 8:09

Тадеуш Кондрусевич

Фото: catholic.by

Глава Католического костела в Беларуси рассказал о встрече с понтификом.

Вопрос визита Папы римского в Беларусь пока не решен, отметил архиепископ Тадеуш Кондрусевич в интервью телеканалу СТВ.

«В этом году мне много раз довелось встречаться с папой. Весь октябрь провел в Риме, потому что было очередное заседание Синода епископов. И так получилось, что меня поселили в тот же дом, где живет Папа, поэтому мы встречались во время обеда, ужина. Приходилось даже идти вместе — он пешком всегда идет из дома святой Марфы в зал Синода. Мы затрагивали этот вопрос. Надеюсь. Пока еще вопрос не решен до конца, но видно, что очень хотел бы приехать», — сказал Тадеуш Кондрусевич.