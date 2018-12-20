Саудовская Аравия отказалась вмешиваться в обвал цен на нефть 1 20.12.2018, 8:16

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Снижение цен вызвано объективными геополитическими процессами.

Саудовская Аравия считает обвал цен на нефть до минимума с октября 2017 года временным и нефундаментальным, заявил министр энергетики королевства Халед аль-Фалих, сообщает finanz.ru.

По его словам, падение котировок почти на 30 долларов, до 57 долларов за баррель Brent, - результат спекулятивных сделок. Хедж-фонды, скупавшие фьючерсы в расчете заработать на ралли закрывают позиции и «сдувают» пузырь.

Кроме того, существуют «геополитические процессы», сказал аль-Фалих, добавив, что Саудовская Аравия не намерена предпринимать резких действий.

«С тем, что сейчас происходит на рынке нефти, нужно просто подождать», - объяснил министр. - Рынок находится под действием многих нефундаментальных факторов и процессов, включая разрешения на экспорт нефти Ирана, торговые трения между США и Китаем».

«Это также включает многие спекулятивные моменты - инвесторы закрывают свои позиции в нефти. Мы в ОПЕК+ не принимаем это близко к сердцу. Мы следим за базовыми тенденциями», - заявил аль-Фалих, добавив, что решение сократить добычу, принятое в декабре в Вене, «стабилизирует баланс на в 2019 году».

«Я на 100% уверен. Решение, которое мы приняли в Вене, - оно сбалансировано и оно очень сильное, оно приведет спрос и предложение к балансу. Запасы нефти уже начали снижаться в последние пару недель», - добавил аль-Фалех.

ОПЕК и ключевые страны - производители нефти, не входящие в картель, 7 декабря договорились сократить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.

Планируется, что страны ОПЕК сократят добычу на 800 тысяч баррелей в сутки, остальные - на 400 тысяч баррелей. Россия, в частности, снизит добычу на 228 тыс. баррелей в сутки.