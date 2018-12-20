«Рабочий день 2 января говорит об отношении Лукашенко к людям» 32 20.12.2018, 8:27

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Экономический эффект от работы в этот день – нулевой.

В этом году Минтруда Беларуси предложило сделать 2 января 2019 года выходным днем. Однако Совмин решил, что 2 января выходного не будет. Впервые за много лет этот день был сделан рабочим.

Белорусов возмутило решение властей. Петицию с требованием сделать 2 января выходным днем подписали более 13 тысяч человек.

Нужно ли было лишать белорусов дополнительного выходного и поможет ли белорусской экономике рабочий день 2 января?

На вопросы Charter97.org отвечает один из лидеров Независимого профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) Игорь Комлик.

- Заставлять людей работать второго января, если говорить об экономической эффективности – бессмысленное занятие.

Даже те, кто не будет праздновать Новый год, не настроены на серьезную работу в такой день. Поэтому более разумным было бы сделать этот день выходным.

Более того, давайте посмотрим на решение властей с точки зрения охраны труда. Люди придут на работу, как минимум, не выспавшись. Все это может привести к повышенному травматизму.

В общем, с точки зрения рациональности использования трудовых ресурсов, вполне разумным было бы сделать для белорусов, как минимум, второе января выходным днем.

- Как минимум? А каким мог бы быть максимум?

- Давайте посмотрим на соседние страны. В Европе давно практикуются Рождественские каникулы, когда люди отдыхают неделю подряд и даже больше. Что-то подобное вводится сейчас и в России.

Неужели экономики стран ЕС от этого стали развиваться хуже, чем белорусская? По-моему, все обстоит с точностью до наоборот.

Неужели трудно сделать для людей каникулы? Тем более, что в это время как раз проходят и детские каникулы в школах. Пусть бы люди провели эти дни в семьях.

Ведь экономика у нас не так уж эффективна и не загружена, что называется, «под завязку». Наоборот, предприятия простаивают, отправляют людей за свой счет в отпуска, вводят двухчасовой рабочий день или двухдневную рабочую неделю. Думаю, что несколько дополнительных выходных дней никак бы не сказались на ее результатах.

Посмотрите на предприятия, которые у нас являются флагманами: Минский завод колесных тягачей, МАЗ, Тракторный завод, Моторный завод… Все они довольно часто и делают такие «каникулы». Потому что нет смысла, неэффективно и затратно включаться на несколько дней перед праздниками и сразу после праздников. Хотя бы с точки зрения экономии энергоресурсов: на электричество и отопление может быть потрачено больше, чем получено за день такого труда, как 2 января.

Пользы для экономики это решение властей не принесет. А вот с точки зрения демографических и семейных ценностей можно многое потерять.

- Кстати, о ценностях. Когда-то Лукашенко заявил, что «все должны раздеться и работать».

- Скажем так: это характеризует его отношение к народу, к людям.

С одной стороны, чиновники уже установили для себя в Беларуси льготные условия труда. Хотя, с другой, стороны, они подвергаются со стороны главного чиновника нешуточному прессингу. Как, например на совещании по проблемам спорта, когда им было заявлено, что если не будет результата на Европейских играх, то им места в стране не будет.

Но, конечно, есть самые высокопоставленные чиновники, которые вовсе и не думают «раздеваться и работать», а напротив – могут устроить себе выходной в любой день, даже не имея его по закону.

- Экс-чиновник администрации Лукашенко Александр Пласковицкий как-то заявил, что его бывший хозяин на самом деле работает по несколько часов в месяц.

- Скажу честно: я не мониторил рабочее время Лукашенко. Но если Пласковицкий рассказал правду, то это крайне несправедливо.

Кроме того, несправедливо в целом отношение Лукашенко к гражданам Беларуси. Потому что как работающие, так и неработающие белорусы живут все хуже и беднее, достойной работы практически нет. А Лукашенко в это время пользуется всеми благами, которые бесконтрольно берет из бюджета страны и своего фонда, который никем не проверяется.