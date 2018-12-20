Ирина Лепарская — Лукашенко: Можно открывать сколько угодно дворцов, но спортсменов не будет 6 20.12.2018, 8:24

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Ирина Лепарская

Диктатор не понимает, что хороший тренер — это штучный товар.

18 декабря в Минске состоялось совещание по вопросам развития летних видов спорта с Лукашенко. О дефиците профессионалов среди тренеров диктатору сообщила главный тренер национальной команды Беларуси по художественной гимнастике Ирина Лепарская, сообщает pressball.by:

- Тренер — это штучный товар. Можно открывать сколько угодно дворцов, можно строить сколько угодно футбольных полей, можно строить сколько угодно залов, но не будет спортсменов, если не будет тренеров-профессионалов, тренеров с большой буквы. Был Малофеев — был футбол. Был Спартак Миронович — был гандбол.

Лепарская признается: трудно сохранить молодые кадры. Поступая в вуз, гимнастка не может параллельно работать тренером. Поэтому идет в частный сектор. А там и зарплата больше, и ответственности меньше.

- Наши девочки, чтобы четыре года выучиться на тренера, должны где-то работать. Вот они работают в общей гимнастике. За четыре года, приходя ко мне в зал, сидя рядом со мной, занимаясь судейством на моих соревнованиях, они начинают понимать такую простую истину: "Зачем мне такая ответственность? Зачем мне такая головная боль? Зачем мне такая нагрузка? Ирина Юрьевна, я поняла, как там легко и хорошо. Пошел, два часа проработал. Денег больше, ответственности никакой. Может быть, я приду к вам через четыре года".

Если через четыре года хоть одна из десяти придет, я буду счастлива. Но, как мы выяснили, ни одна не придет. Дайте возможность девочкам, которые заканчивают активный спорт, это их 11 класс или училище наше, с первого же дня становиться помощником тренера. Может быть, рассмотрите такую возможность, как тренер-стажер. Я уже обращалась. Это все не на моем уровне должно решаться. Если я смогу каждому из своих уже состоявшихся тренеров вырастить такую вертикаль, начиная с 1 курса, то я буду спокойна, что вид спорта будет развиваться.