Санкции США против хакеров, Мишкина и Чепиги: главные подробности 5 20.12.2018, 8:34

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Как будут действовать новые ограничительные меры по отношению к РФ.

Минфин США ввел новые санкции против нескольких физических и юридических лиц. Ограничения введены в связи с деятельностью по вмешательству в выборы в США, кибератаки, а также отравлением Скрипалей в Лондоне, сообщает РБК.

Против кого и за что ввели санкции

За связь с бизнесменом Олегом Дерипаской, уже находящимся в списке SDN.

Виктор Бояркин — бывший офицер ГРУ. По мнению Минфина, Бояркин и Дерипаска финансировали неназванную политическую партию в Черногории во время выборов, которые проходили там в 2016 году. При этом Бояркин «проводил переговоры в интересах Дерипаски».

За вмешательство в выборы в США

«Федеральное агентство новостей», «Экономика сегодня», «Невские новости» и USA Really, по мнению Минфина входящие в «Проект Лахта» — компанию, «финансируемую Евгением Пригожиным и двумя подконтрольными ему компаниями Concord Management and Consulting и Concord Catering».

Александр Малькевич — руководитель USA Really, член Общественной палаты России. В ноябре 2018 года он был задержан в аэропорту Вашингтона. Ему вручили уведомление с требованием зарегистрировать издание в качестве иностранного агента. По словам самого Малькевича, его также спрашивали о знакомстве с людьми, входящими в санкционный список и вмешательстве в выборы.

Елена Хусяйнова — главный бухгалтер «Проекта Лахта». В октябре Минюст США обвинил ее в сговоре с целью навредить политической системе США и вмешаться в выборы в 2016-м и 2018 годах.

Виктор Нетыкшо, Борис Антонов, Иван Ермаков, Алексей Лукашев, Николай Козачек, Артем Малышев, Александр Осадчук, Алексей Потемкин и Анатолий Ковалев — офицеры ГРУ. По мнению Минфина ответственны за взлом серверов Демократической партии, переписки кандидата в президенты США Хиллари Клинтон. Все они уже находятся в санкционных списках. Об их причастности во вмешательство в выборы в США Минюст заявлял еще в июле 2018-го.

За взлом баз данных Всемирного антидопингового агентства и кибератаку на ОЗХО

Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Олег Сотников, Алексей Минин — офицеры ГРУ.

По мнению Минфина, Моренец и Серебряков «играли важную роль, подвергая опасности базы данных ВАДА в 2016-м», а также принимали участие в кибератаке на ОЗХО. Сотников и Минин причастны к попытке взлома ОЗХО. 4 октября на пресс-конференции в Гааге министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд и представитель национальной военной разведки Онно Эйхелсейн подробно рассказали о том, как именно Моренец, Серебряков, Сотников и Минин пытались взломать сеть организации.

За отравление Скрипалей

Александр Петров и Руслан Боширов — офицеры ГРУ. Как писали The Insider и Bellingcat их настоящие имена — Анатолий Чепига и Александр Мишкин, указывая, что они действительно являются сотрудниками Главного управления Генштаба Вооруженных сил.

На Западе их считают ответственными за отравление химическим веществом «Новичок» экс-шпиона ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которое произошло в Солсбери (Великобритания) в марте 2018 года. Сами Петров и Боширов в интервью Маргарите Симоньян утверждали, что не причастны к отравлению Скрипалей и приехали в Солсбери, чтобы увидеть шпиль Солсберийского собора.