Геращенко: Мирные переговоры пора перенести из Минска в действительно нейтральную страну 4 20.12.2018, 8:42

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Казахстан проявил куда большую нейтральность на заседании Генассамблеи ООН, чем Беларусь.

Работу трехсторонней контактной группы (ТКГ) по ситуации на Донбассе следует перенести из Минска, как вариант – в Астану. Такое мнение 19 декабря выразила в Facebook представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, сообщает gordonua.com.

"Регулярные голосования Беларуси на заседаниях Генассамблеи ООН в унисон с РФ по резолюциям, касающимся вопросов Крыма, Донбасса, прав человека на оккупированных территориях, идут вразрез с заявленной позицией нейтральности Минска. Это скорее пророссийская позиция, Беларусь ни разу не воздержалась во время голосований за важные для Украины резолюции, она всегда вместе с РФ голосует против", – написала она.

По словам вице-спикера Рады, еще больше заявленную Минском нейтральность ставит под сомнение одобренная президентом РФ Владимиром Путиным военная доктрина "союзного государства", России и Беларуси.

"Это исключительно мое мнение, но, возможно, мирные переговоры следует перенести в действительно нейтральную страну. Конечно, мы благодарим Беларусь за гостеприимство и предоставленную площадку. Но нейтральность и беспристрастность партнеров важнее комфорта. В этом контексте для меня очень показательно и важно голосование Казахстана за резолюцию по демилитаризация Азовского и Черного морей. Впервые Казахстан воздержался, и это действительно нейтральная позиция. Возможно, и действительно стоит перенести переговорную площадку в Астану?" – отметила Геращенко.

Она подчеркнула, что "очень хочется от наших соседей и партнеров если не поддержки, то хотя бы нейтральности".

В Минске обсуждают вооруженный конфликт на востоке Украины, который начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся там между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.

17 декабря на заседании Генеральной Ассамблеи ООН Беларусь проголосовала против предложенной Украиной резолюции о милитаризации оккупированных Россией Крыма и Севастополя, Казахстан – воздержался. Резолюцию поддержали 66 стран, поэтому документ был принят Генассамблеей.