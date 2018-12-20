Активистка из Германович: Работаю ради Беларуси, для людей стараюсь 3 20.12.2018, 8:59

Как бывшая учительница сделала свою малую родину известной во всем мире.

Как бывшая комсомолка и преподаватель русского языка и литературы всем сердцем прикипела к белорусчине – говорится в репортаже «Белсата».

Ада Райченок из Германович Шарковщинского района является активным деятелем в различных сферах общественной жизни: устраивает художественные пленэры, конференции, культурные фестивали и мероприятия. За свою жизнь она открыла пять музеев. Теперь же она пригласила ведущего программы «Вяскоўцы» Виктора Шукеловича в свою частную художественную галерею в Германовичах.

«Судьба бьет меня все время. Досталось под самую завязочку», – говорит о себе Ада Райченок.

Когда ей было четыре года, ее схватил на улице нацистский офицер и поместил в гетто. Только благодаря большим усилиям и взяткам матери удалось освободить маленькую дочь. Но позже Ада вместе с матерью снова попала в заключение – в нацистский лагерь под Лепелем, который она вспоминает как место бесчеловечных страданий и боли. Вынуждена она была также пережить преждевременную смерть сына Михаила, который ушел из жизни в 25 лет.

Благодаря Аде Райченок, Германовичи знают далеко за пределами Беларуси. Правда, активность патриотки одобряют не все. Некоторые односельчане подозрительно относятся к деятельности активистки, смотрят только российские каналы, «зомбоящик» и полностью доверяют кремлевской пропаганде. «А что же я худого делаю? Я же работаю ради Беларуси… Я же для людей стараюсь…», – признается Ада Райченок. Несмотря ни на что, она сохраняет оптимизм и твердо верит, что Беларусь будет жить!