США увеличивают поставки газа в Польшу 1 20.12.2018, 9:08

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Польская нефтяная и газовая компания заключила еще один контракт.

Польская нефтяная и газовая компания заключила еще один контракт на поставку сжиженного газа из США в Польшу — с фирмой Port Arthur LNG, дочерней компанией Sempra LNG & Midstream, сообщает «Радио Польша».

В соответствии с соглашением, Польская нефтяная и газовая компания будет закупать около 2 миллионов тонн сжиженного газа в год в течение 20 лет — это около 2,7 миллиардов кубометров природного газа. Поставки начнутся с 2023 года.

Глава кабинета президента Польши Кшиштоф Щерский отметил, что подписание очередного контракта на поставку газа из США усилит безопасность в регионе.