Лучшие города мира, куда можно поехать на Рождество 2 20.12.2018, 9:15

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Рейтинг мегаполисов с хорошей экологией.

Сайт metronews.ru опубликовал топ-5 городов мира с самой хорошей экологией, куда можно поехать на Рождество.

Наш рейтинг составлен на основе исследования "Индексы устойчивого развития городов – 2018", которое уже много лет подряд проводит консалтинговая компания ARCADIS совместно с Центром экономических и бизнес-исследований.

1. Лондон, Англия

В Рождество общественный транспорт в Лондоне не работает, что хорошо для экологии, но не очень привычно для туристов. Перемещаться можно на велосипедах или пешком. В этом нет ничего страшного. Так вы сможете лучше рассмотреть и сам город, и его праздничное убранство. Если устанете, загляните в один из многочисленных пабов. Там вы гарантированно насладитесь традиционным обедом и местным пивом.

2. Стокгольм, Швеция

В Стокгольме можно отлично провести время и в Рождество, и после него. Прогуляйтесь по Старому городу, выпейте чашку горячего шоколада, покатайтесь на коньках в Кунгстрэдгордене (парк в центре) или отправляйтесь на рождественскую ярмарку. Все улицы тут украшены праздничными фонарями. Кстати, все уличные осветительные приборы выполнены из экологически чистых материалов. Также в них встроены энергосберегающие светодиоды. Они не только украшают улицы, но и не приносят вреда окружающей среде.

3. Эдинбург, Шотландия

В Рождество в Эдинбурге работает ярмарка, которая устроена ярусами. Верхний располагается возле памятника Вальтеру Скотту, второй и третий – в самом популярном парке города "Сады Принцесс-стрит". Ярмарка заставлена киосками, в которых продаются еда и напитки, в основном колбаски, фиш-энд-чипс, глинтвейн. Местные власти уверяют, что при возведении ярмарки использовались энергосберегающие технологии.

4. Сингапур

Хотя на празднике снега и не будет, но шоу огней здесь просто потрясающее, с каждым годом оно всё ярче. Знаменитый торговый район на Орчард-роуд горит миллионами светодиодных огней, а ещё там установлена сцена, где выступают артисты со всего мира. Также вы можете отправиться в океанариум и поплавать там с Сантой или посетить парк аттракционов "Юниверсал Студио", где работает настоящая деревня Санта-Клауса с живыми оленями.

5. Вена, Австрия

Рождественские ярмарки Вены привлекают миллионы посетителей каждый год. Они появляются в середине ноября и стоят до января. Самая большая ярмарка расположена на Ратушной площади. В палатках продают экологически чистые продукты, а также разнообразные изделия ремесленников. "Посетители могут есть, пить и веселиться, как олени в поле моркови", – так призывает на ярмарку один из сайтов.