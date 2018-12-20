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Пронзительный ракетчик

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  • Алексей Мельников
  • 20.12.2018, 9:24
  • 2,977
Алексей Мельников

Заявление Путина на коллегии Минобороны — это саморазоблачение.

Мир, созданный тогда новым мышлением, сегодня Путин и уничтожает

Если считаешь, что договор Горбачева — Рейгана о ракетах средней и малой дальности был "односторонним разоружением" для СССР (как это объявил Путин), то вполне понятно, что хочешь договор ликвидировать.

В этом смысле заявление Путина на коллегии Минобороны — это саморазоблачение. И Соединенные Штаты здесь ни при чем — возлагать на них ответственность за ликвидацию договора о РМСД — это "валить с больной головы на здоровую".

Горбачев ответил Путину, что не было одностороннего разоружения.

Но дело даже не в этом.

Со времени заключения договора о РМСД угроз СССР, а затем России от американских крылатых ракет не было. Мы жили в мире. Даже и при "преемнике" Путине до определенного момента. Это факт.

Спасибо за это Горбачеву и спасибо Рейгану. Они дали своим странам, как выясняется сегодня, 30 лет мира.

Этот мир, созданный тогда новым мышлением, сегодня Путин и уничтожает. Попутно стараясь его оклеветать.

Алексей Мельников


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