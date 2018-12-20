Экономист: Этого власти боятся больше всего 3 20.12.2018, 9:31

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Как будут выкручиваться?

Министр финансов Беларуси Максим Ермолович в беседе с журналистами выразил оптимизм по поводу переговоров с Москвой по налоговому маневру, который «вытекает из справедливости аргументов», выработанных Министерством финансов.

Оправдаются ли надежды главы белорусского Минфина — об этом доктор экономических наук профессор Борис Желиба рассказал в интервью «Завтра твоей страны».

— Оптимизм Максима Ермоловича оправдан опытом взаимоотношений белорусского руководства с российским, в частности, личностным опытом взаимоотношений Александра Лукашенко с Владимиром Путиным, — считает эксперт. —Столкновения происходят постоянно, и реакция с обеих сторон тоже очень похожа. На 25 декабря запланирован визит Лукашенко в Москву, они с Путиным переговорят в таком духе, что оба погорячились, и договорятся по налоговому маневру.

Ведь Россия обещала вместо миллиарда долларов, который мы просим, 630 миллионов. И она их даст. Технический вопрос, как это будет сделано. Россияне хотят трансфертом со своего бюджета в белорусский, а наши хотят заложить это в цену на нефть, чтобы она была дешевле, но эти вопросы будут решать уже специалисты. Без компенсации мы не останемся, но она будет не такая, на какую мы рассчитывали.

Так и закончится это обострение, потому что глубинные причины остаются старыми. Россия никогда не будет добивать экономику Беларуси вконец, поскольку это – единственный союзник на западе, который прикрывает от НАТО. Но Беларуси нужно настраиваться, что поддержка со стороны России будет уменьшаться.

— Чем Беларусь собирается компенсировать недостаток средств из-за налогового маневра?

— У нас выход один – повышать эффективность экономики. На повестке дня стоят давно известные реформы, которые предлагают наши кредиторы из МВФ, Евразийского банка. Но глава государства считает, что проводить их рано, это может задеть политические устои. Он надеется на прежнюю модель, которая работает на подпитке из России. Но жизнь будет заставлять что-то предпринимать, чтобы наша экономика была более эффективной, более рыночной.

— Но ведь реформы не проведешь за один день или год.

— Нет, конечно. Но к ним надо приступать, особенно к реформам, связанным с управлением госпредприятиями, с ликвидацией задолженности наших субъектов. Надо что-то делать и с сельским хозяйством. Но к структурным изменениям у нас пока не приступают, тут ничего не меняется.

— Что должно случиться, чтобы правительство приступило к таким реформам?

— Резкое ухудшение уровня жизни населения, социальной обстановки — такой всеобъемлющий кризис наподобие того, который был у нас в 2011 году. Повторения этого власти боятся больше всего, хотят выкрутиться.

— А получится ли?

— Сегодня, может, и получится, а вот что будет завтра, это вопрос. Перспектив не видно. Модель себя исчерпала, ее нужно менять.

В целом ситуация очень сложная – задолженности, снижение роста ВВП. Без реформ в долгосрочной и даже среднесрочной перспективе дела властей будут плохи.