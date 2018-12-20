Александр Кабанов: Министр обещал публично – а записи переговоров все нет 20.12.2018, 9:40

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Александр Кабанов

Фото: «Радыё Свабода»

Почему министерство природных ресурсов боится публичности?

Протестующие против строительства аккумуляторного завода в Бресте не могут дождаться из министерства природных ресурсов обещанной аудиозаписи с их встречи с министром, сообщает «Радыё Рацыя».

Служба безопасности министра не позволила брать никакую аппаратуру, на которой можно было бы записать встречу. Министр Андрей Худык пообещал, что встреча будет записываться им самим, позже запись будет предоставлена активистам.

Но прошло полмесяца, аудиозаписи нет, говорит активист Александр Кабанов:

- Это не дядя Коля пообещал мне вынести из магазина бутылку водки и не вынес, а я на него обиделся и ушел. Это министр. Их у нас в стране всего 25 человек. Человек обещал публично. А записи нет и сегодня. Мы им послали две телеграммы. Написали в книгу жалоб.

Кабанов считает, что высокий чиновник не желает, чтобы разговор стал доступен общественности из-за неудобных для него моментов во время встречи:

- На встрече «забалтывалась» проблема. Плюс некоторые лица вели себя просто нагло. Например, те же представители «АйПауэр» с ноутбуками разговаривали по телефону. Нам было запрещено, так как это «такая» организация – министерство, якобы секретная...

По словам Александра Кабанова, информация не секретная. Заинтересованная общественность надеется, что министр не позволит никаких манипуляций с записью. Люди ждут.