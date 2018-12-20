Литва готовит заморозку активов российских олигархов 1 20.12.2018, 9:46

Новый закон дополнит акт Магнитского.

Правительство Литвы намерено подготовить законопроект, который создаст правовые механизмы для замораживания средств российских предпринимателей и должностных лиц, находящихся под санкциями, сообщает Delfi.

Ранее аналогичные механизмы предложили рассмотреть сейму Литвы оппозиционные консерваторы и либералы. Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что цель проекта приветствуется. Однако он отметил, что правительство должно детально проанализировать, соответствует ли такой закон международной политике санкций.

"Другими словами, мы очень поддерживаем цель, но не можем одобрить этот проект, поэтому предлагаем его не рассматривать...Мы предлагаем, чтобы правительство подготовило новый проект закона, и мы будем готовы это сделать", - заявил на заседании министр.

Как сообщается, новая редакция закона "О реализации экономических и других международных санкций" дополнит так называемый закон Магнитского, по которому Литва может запретить въезд в страну иностранцам, связанным с крупномасштабной коррупцией, отмыванием денег и нарушениями прав человека.

Если поправки будут приняты, в Литве будут замораживать средства, хранящиеся в действующих в стране банках и другое финансовое имущество, а действующим в Литве лицам и компаниям будет запрещено торговать с лицами, находящимися в "черном списке".