«Некоторым выпускникам Могилевского пединститута лучше бы всю жизнь работать по распределению» 8 Светлана Метелкина, «Солидарность»

20.12.2018, 9:54

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Чем больше смеются над предложениями правителя, тем жестче Лукашенко требует их исполнения.

Диалог Лукашенко с министром образования на совещании по развитию летних видов спорта вызвал, мягко говоря, недоумение. Особенно когда речь пошла о преференциях при поступлении выпускников спортивных классов.

— Хорошо, только вы забыли сказать, что 10—15 лет после окончания вуза он обязательно, — а то и 20 — должен отработать, — обратился Лукашенко к министру.

— Пять, пять лет, Александр Григорьевич, — поправил его Карпенко.

— Маловато, — заключилЛукашенко. — А почему пять лет? Всю жизнь! Мы же устроили его в академию.

— Сейчас по нормативке пять лет идет, — возразил министр.

— Так это ничто, — заключил правитель. — Если мы создаем преференции при поступлении… Надо записать, что на всю жизнь.

В этом диалоге удивляет сразу несколько вещей. Во-первых, выясняется, что Лукашенко сам не знает, сколько лет длится обязательное распределение «целевиков». При том, что сам же пролоббировал этот вопрос.

Во-вторых, ужасает подход. И дело тут даже не в нарушении Конституции (после декрета о «тунеядцах» взывать к ней явно бесполезно).

По сути, Лукашенко провозглашает право государства распоряжаться жизнью человека. Это уже даже не крепостное право, а рабский труд.

И ведь инициатор этого предложения даже не задается вопросом: а что, если кто-то передумал и больше не хочет работать в выбранной ранее сфере? Отработал по распределению, отдал долг родине, потратившейся на его обучение, понял, что не его. А, может, и вовсе вдруг захотел стать президентом? Или эта должность тоже уже занята кем-то пожизненно по распределению?

И ведь что самое страшное: с бездумной услужливостью наших чиновников эта инициатива вполне может стать реальностью. Ведь замечено: чем больше смеются над спонтанными предложениями правителя, тем жестче Лукашенко требует их исполнения. Того и гляди, скоро всем белорусам с рождения будут выдавать пожизненные должности — кому слесаря, кому врача, а кому айтишника.

Хотя, если уж быть честным, некоторым выпускникам Могилевского пединститута действительно лучше бы оставаться всю жизнь работать по распределению.

Светлана Метелкина, «Солидарность»