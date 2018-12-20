Bloomberg: Турция предложила США изучить секреты российских С-400 2 20.12.2018, 9:59

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Анкару сделала это с целью вернуть расположение Вашингтона.

Турция обращалась к США с предложением допустить американских военных специалистов для изучения зенитно-ракетных систем С-400 после их получения от Москвы в рамках контракта, сообщает информационное агентство Bloomberg со ссылкой на два осведомленных источника (перевод – zn.ua).

Анкару заставило сделать такое предложение желание вернуть расположение Вашингтона - в США проявили крайне сильное недовольство отказом Турции от приобретения американских систем ПВО Patriot и выбора вместо них значительно более дешевой российской военной техники.

Турция планировала сыграть на беспокойстве США из-за комплексов С-400 - в Пентагоне беспокоятся, что российские зенитные ракеты в состоянии не только успешно перехватывать и сбивать новейшие истребители F-35, но и получать в режиме сопровождения цели их тактико-технические характеристики для последующей отправки секретной информации в Москву.

2 декабря в Вашингтоне ультимативно заявили, что Анкара должна отказаться от сделки с Москвой, в противном случае страну могут лишить членства в программе F-35. Однако еще в ноябре турецкая сторона заявила о невозможности отмены многомиллиардных договоренностей с Россией.

Считается, что поставки самолетов F-35 Турции заморозили именно из-за закупки последней комплексов С-400 - в США опасаются, что российские военные специалисты при размещении систем ПВО в Турции могут досконально изучить все сильные и слабые стороны новейшего истребителя. Впрочем, даже если и так, то Конгресс опоздал, так как два истребителя Турция от США получить все-таки успела.

Ранее государственный секретарь США Майк Помпео пригрозил Турции санкциями за намерение приобрести российские ракетные системы "земля-воздух". Помпео напомнил главе МИД Турции Мевлюту Чавушоглу, что система С-400, радары и ракетные батареи не будут интегрированы с силами союзников НАТО в Анкаре.

29 декабря 2017 года Турция и РФ подписали кредитное соглашение в рамках сделки о поставке зенитно-ракетных комплексов С-400. Это первая страна НАТО, которая приобретает российскую систему противовоздушной обороны. Сам контракт на поставку комплексов был заключен в сентябре.

Стоимость соглашения о покупке двух батарей С-400 составляет 2,5 миллиарда долларов. При этом большая часть суммы - 55% - будет покрыта за счет российских кредитных средств. Остальные 45% Анкара выплатит в виде аванса. Первые поставки были запланированы на март 2020 года.

Однако 7 сентября российские СМИ со ссылкой на комментарий директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрия Шугаева сообщили, что поставка в Турцию российских систем противовоздушной обороны С-400 "Триумф" произойдет со значительным опережением графика - в середине следующего, 2019 года.