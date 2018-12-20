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В Минске рейсовый автобус на полном ходу врезался в столб

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  • 20.12.2018, 10:09
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По предварительной версии, водителю стало плохо за рулем.

Вблизи пересечения улиц Шафарнянской и Городецкой в Минске рейсовый автобус врезался в столб, сообщает tut.by.

Авария произошла 20 декабря, около 08.00. Как сообщают очевидцы, автобус ехал из парка пустой. По предварительной информации, водителю стало плохо за рулем, поэтому он потерял управление и выехал за пределы дороги, где транспортное средство врезалось в столб.

Водителя автобуса доставили в больницу.

На месте аварии работают сотрудники ГАИ. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.


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