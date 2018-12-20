Бунт на Керченской переправе 1 20.12.2018, 10:18

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На фоне разногласий среди оккупантов украинские власти уже инициировали вопрос о закрытии Босфора для российских судов.

Подконтрольные России крымские власти передумали ликвидировать оператора Керченской паромной переправы. Вместо этого на базе «Морской дирекции» решено организовать крымско-сирийскую судоходную компанию. Однако на предприятии разгорелся скандал: коллектив восстал против прежнего директора из-за слухов о его возможном возвращении. Что не поделили сотрудники с руководством предприятия, выясняли Крым.Реалии.

Крымские власти решили ликвидировать «Морскую дирекцию», которая десятки лет обеспечивала транспортное сообщение между Крымом и соседней Россией, в январе этого года. Такое решение было принято в связи с окончанием строительства автодорожной части моста через Керченский пролив.

Согласно решению подконтрольного России правительства Крыма, оператор переправы должен был прекратить работу с 1 июня. Но сроки его ликвидации сдвинули на октябрь, к запуску движения грузового транспорта по мосту. На тот момент в «Морской дирекции» уже работала ликвидационная комиссия, а в горсовете Керчи успели передать в собственность Крыма несколько десятков жилых помещений, которые находились на балансе Керченской паромной переправы.

Управление переправой передано госпредприятию «Крымские морские порты». И на данный момент она служит страховочным пунктом по транспортировке в Россию опасных грузов, которые отправляют через Керченский рыбный порт.

В связи с ликвидацией «Морской дирекции» под сокращение попали около 400 ее бывших сотрудников.

А в начале декабря в подконтрольном России крымском правительстве неожиданно отменили свое распоряжение о ликвидации оператора.

Вторая жизнь «Морской дирекции»

«Глава Совмина» Сергей Аксенов пояснил, что отмена ликвидации «Морской дирекции» связана с техническими вопросами. «Просто приостановили процедуру, связанную с оформлением ряда документов. Ничего «военного», чисто процессуальные технические детали», – заявил он журналистам, добавив, что судьба оператора будет зависеть от экономической эффективности его работы.

Сергей Аксенов

Но теперь выяснилось, что планы крымских чиновников относительно судьбы «Морской дирекции» изменились после визита крымской делегации в Сирию в октябре этого года. В рамках меморандума об экономическом сотрудничестве было решено создать крымско-сирийскую судоходную компанию, сообщает в Facebook директор «Крымских морских портов» Алексей Волков.

По его словам, создание крымско-сирийской судоходной компании позволит развивать экономику полуострова в условиях европейских и западных санкций. «Все намерения и договоренности, которые были обсуждены в рамках визита крымской делегации в Сирию в октябре этого года, принимают форму решений и действий. Совместная крымско-сирийская судоходная компания и контракты на поставку зерновых грузов в САР (Сирийская Арабская Республика – КР) – основные задачи, которые нужно решить в оперативном порядке. Для Крыма и портовой инфраструктуры это новые возможности, новый виток развития и шанс оставаться частью глобального мира, несмотря на санкции и ограничения», – заявляет он.

Вопросами создания этой судоходной компании также занимается вице-премьер Крыма, постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов.

«В ближайшее время будет завершена линия по созданию совместной судоходной компании. Сейчас по указанию главы Крыма планируется преобразовать «Морскую дирекцию» в такую компанию», – заявил он «РИА Новости».

Мурадов анонсировал завершение процесса создания судоходной компании до конца этого года. Сейчас над этим активно работают профильные крымские ведомства.

«Будет жаловаться во все инстанции»

Однако у будущей компании могут возникнуть проблемы. Крымский пророссийский активист Александр Талипов сообщил, что к нему обратились сотрудники «Морской дирекции», которые попросили распространить их позицию о происходящем.

По его словам, коллектив поддерживает решение о создании крымско-сирийской компании, но протестует против прежнего директора «Морской дирекции» Сергея Якушева, поскольку люди узнали, что его хотят вернуть на должность в рамках нового предприятия.

Сергей Якушев

«На прошлой неделе Минтрансом Крыма было принято решение об отмене ликвидации «Морской дирекции», после чего господин Мурадов начал решать вопрос об утверждении бывшего директора Якушева на должность в «Морскую дирекцию». Коллектив не хочет, чтобы Якушев опять возглавил «Морскую дирекцию», в связи с чем будет жаловаться во все инстанции, в том числе аппарат президента (России – КР)», – цитирует Талипов в Facebook обращение коллектива «Морской дирекции».

Сергей Якушев руководил «Морской дирекцией» с апреля 2017 года. До этого он работал на разных должностях в морских портах Краснодарского края России, а также Таманском управлении Азово-Черноморского бассейнового филиала «Росморпорта».

Против него коллектив оператора Керченской паромной переправы выступал и ранее, обвиняя в неэффективном управлении компанией-оператором и конфликтах на работе. В прошлом году более сотни сотрудников ведомства жаловались на него главе подконтрольного России «правительства» Крыма Сергею Аксенову.

«Внутренняя организация работы предприятия поставлена под угрозу, что приводит к отрицательным последствиям финансово-экономического состояния организации, а также негативным отзывам от пассажиров. Данная ситуация, как мы считаем, сложилась в виду неправильного менеджмента, проводимого руководством ООО «Морская дирекция», а именно генеральным директором. Он, вопреки целям, поставленным перед предприятием, принимает решения, которые приводят к постепенному разрушению компании. <...> Сергей Якушев при общении с сотрудниками предприятия позволяет себе использовать ненормативную лексику и тон, не соответствующие нормам этики делового общения. Мы считаем, что так дальше продолжаться не может. Просим у вас содействия в разрешении сложившейся ситуации», – обращались они к Аксенову.

Сергей Якушев этот скандал публично не комментировал. Но в результате должностей лишились и он, и коллектив – поскольку было принято решение о ликвидации «Морской дирекции».

«Ликвидация данного предприятия, конечно же, выглядела непродуманной и преждевременной, поэтому трудовой коллектив вздохнул с облегчением, когда дирекция получила второй шанс, в частности поработать на сирийской линии. Но на должность директора планируют назначить человека, который уже ранее занимал этот пост и против которого выступил практически весь коллектив. Люди просят Сергея Валерьевича не делать поспешных кадровых решений, для этого достаточно освежить память и прочитать коллективную жалобу в его адрес», – утверждает Талипов.

Керченская паромная переправа, архивное фото

«Новых обращений и действий нет»

В «Крымских морских портах» отказались комментировать новый протест теперь уже бывшего коллектива «Морской дирекции», переадресовав нас к Министерству транспорта подконтрольного России правительства Крыма.

В Минтрансе Крыма, в свою очередь, заявили, что им известно о протесте коллектива из СМИ. Однако в ведомство никаких заявлений по этому поводу не поступало, утверждает пресс-секретарь министерства Анастасия Гурина. «Я читала об этом в СМИ. Но, насколько я видела материалы, на которые при этом ссылаются, везде опубликована старая жалоба от коллектива в бытность Якушева директором. Новых обращений и каких-либо действий коллектива в этих сообщениях нет. И к нам тоже никто не обращался. Поэтому мне сложно что-либо говорить об этом», – заявила она Крым.Реалии.

Пресс-секретарь не смогла ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о том, рассматривается ли кандидатура Сергея Якушева на должность главы будущей крымско-сирийской судоходной компании. «Такие представления делает глава Крыма. У меня на данный момент такой информации нет», – сказала Анастасия Гурина.

Пока в Минтрансе также не готовы публично обсуждать подробности создания будущей судоходной компании. Свежую информацию о ходе ее создания там ожидают к концу нынешней-началу следующей недели.

Скандал в коллективе – не единственная проблема, которая может ожидать будущую крымско-сирийскую компанию. Открывать путь крымским товарам в Сирию крымские чиновники начали в тот момент, когда европейские и западные страны вводят морские санкции против России из-за захвата ФСБ украинских военных в Керченском проливе.

Украинские власти уже инициировали вопрос о закрытии Босфора для российских судов. Власти Турции пока не ответили. Но именно от этого будет зависеть возможность крымско-сирийского морского трафика.