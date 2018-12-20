Бунт на Керченской переправе

Бунт на Керченской переправе1
- 20.12.2018, 10:18
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На фоне разногласий среди оккупантов украинские власти уже инициировали вопрос о закрытии Босфора для российских судов.
Подконтрольные России крымские власти передумали ликвидировать оператора Керченской паромной переправы. Вместо этого на базе «Морской дирекции» решено организовать крымско-сирийскую судоходную компанию. Однако на предприятии разгорелся скандал: коллектив восстал против прежнего директора из-за слухов о его возможном возвращении. Что не поделили сотрудники с руководством предприятия, выясняли Крым.Реалии.
Крымские власти решили ликвидировать «Морскую дирекцию», которая десятки лет обеспечивала транспортное сообщение между Крымом и соседней Россией, в январе этого года. Такое решение было принято в связи с окончанием строительства автодорожной части моста через Керченский пролив.
Согласно решению подконтрольного России правительства Крыма, оператор переправы должен был прекратить работу с 1 июня. Но сроки его ликвидации сдвинули на октябрь, к запуску движения грузового транспорта по мосту. На тот момент в «Морской дирекции» уже работала ликвидационная комиссия, а в горсовете Керчи успели передать в собственность Крыма несколько десятков жилых помещений, которые находились на балансе Керченской паромной переправы.
Управление переправой передано госпредприятию «Крымские морские порты». И на данный момент она служит страховочным пунктом по транспортировке в Россию опасных грузов, которые отправляют через Керченский рыбный порт.
В связи с ликвидацией «Морской дирекции» под сокращение попали около 400 ее бывших сотрудников.
А в начале декабря в подконтрольном России крымском правительстве неожиданно отменили свое распоряжение о ликвидации оператора.
Вторая жизнь «Морской дирекции»
«Глава Совмина» Сергей Аксенов пояснил, что отмена ликвидации «Морской дирекции» связана с техническими вопросами. «Просто приостановили процедуру, связанную с оформлением ряда документов. Ничего «военного», чисто процессуальные технические детали», – заявил он журналистам, добавив, что судьба оператора будет зависеть от экономической эффективности его работы.
Но теперь выяснилось, что планы крымских чиновников относительно судьбы «Морской дирекции» изменились после визита крымской делегации в Сирию в октябре этого года. В рамках меморандума об экономическом сотрудничестве было решено создать крымско-сирийскую судоходную компанию, сообщает в Facebook директор «Крымских морских портов» Алексей Волков.
По его словам, создание крымско-сирийской судоходной компании позволит развивать экономику полуострова в условиях европейских и западных санкций. «Все намерения и договоренности, которые были обсуждены в рамках визита крымской делегации в Сирию в октябре этого года, принимают форму решений и действий. Совместная крымско-сирийская судоходная компания и контракты на поставку зерновых грузов в САР (Сирийская Арабская Республика – КР) – основные задачи, которые нужно решить в оперативном порядке. Для Крыма и портовой инфраструктуры это новые возможности, новый виток развития и шанс оставаться частью глобального мира, несмотря на санкции и ограничения», – заявляет он.
Вопросами создания этой судоходной компании также занимается вице-премьер Крыма, постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов.
«В ближайшее время будет завершена линия по созданию совместной судоходной компании. Сейчас по указанию главы Крыма планируется преобразовать «Морскую дирекцию» в такую компанию», – заявил он «РИА Новости».
Мурадов анонсировал завершение процесса создания судоходной компании до конца этого года. Сейчас над этим активно работают профильные крымские ведомства.
«Будет жаловаться во все инстанции»
Однако у будущей компании могут возникнуть проблемы. Крымский пророссийский активист Александр Талипов сообщил, что к нему обратились сотрудники «Морской дирекции», которые попросили распространить их позицию о происходящем.
По его словам, коллектив поддерживает решение о создании крымско-сирийской компании, но протестует против прежнего директора «Морской дирекции» Сергея Якушева, поскольку люди узнали, что его хотят вернуть на должность в рамках нового предприятия.
«На прошлой неделе Минтрансом Крыма было принято решение об отмене ликвидации «Морской дирекции», после чего господин Мурадов начал решать вопрос об утверждении бывшего директора Якушева на должность в «Морскую дирекцию». Коллектив не хочет, чтобы Якушев опять возглавил «Морскую дирекцию», в связи с чем будет жаловаться во все инстанции, в том числе аппарат президента (России – КР)», – цитирует Талипов в Facebook обращение коллектива «Морской дирекции».
Сергей Якушев руководил «Морской дирекцией» с апреля 2017 года. До этого он работал на разных должностях в морских портах Краснодарского края России, а также Таманском управлении Азово-Черноморского бассейнового филиала «Росморпорта».
Против него коллектив оператора Керченской паромной переправы выступал и ранее, обвиняя в неэффективном управлении компанией-оператором и конфликтах на работе. В прошлом году более сотни сотрудников ведомства жаловались на него главе подконтрольного России «правительства» Крыма Сергею Аксенову.
«Внутренняя организация работы предприятия поставлена под угрозу, что приводит к отрицательным последствиям финансово-экономического состояния организации, а также негативным отзывам от пассажиров. Данная ситуация, как мы считаем, сложилась в виду неправильного менеджмента, проводимого руководством ООО «Морская дирекция», а именно генеральным директором. Он, вопреки целям, поставленным перед предприятием, принимает решения, которые приводят к постепенному разрушению компании. <...> Сергей Якушев при общении с сотрудниками предприятия позволяет себе использовать ненормативную лексику и тон, не соответствующие нормам этики делового общения. Мы считаем, что так дальше продолжаться не может. Просим у вас содействия в разрешении сложившейся ситуации», – обращались они к Аксенову.
Сергей Якушев этот скандал публично не комментировал. Но в результате должностей лишились и он, и коллектив – поскольку было принято решение о ликвидации «Морской дирекции».
«Ликвидация данного предприятия, конечно же, выглядела непродуманной и преждевременной, поэтому трудовой коллектив вздохнул с облегчением, когда дирекция получила второй шанс, в частности поработать на сирийской линии. Но на должность директора планируют назначить человека, который уже ранее занимал этот пост и против которого выступил практически весь коллектив. Люди просят Сергея Валерьевича не делать поспешных кадровых решений, для этого достаточно освежить память и прочитать коллективную жалобу в его адрес», – утверждает Талипов.
«Новых обращений и действий нет»
В «Крымских морских портах» отказались комментировать новый протест теперь уже бывшего коллектива «Морской дирекции», переадресовав нас к Министерству транспорта подконтрольного России правительства Крыма.
В Минтрансе Крыма, в свою очередь, заявили, что им известно о протесте коллектива из СМИ. Однако в ведомство никаких заявлений по этому поводу не поступало, утверждает пресс-секретарь министерства Анастасия Гурина. «Я читала об этом в СМИ. Но, насколько я видела материалы, на которые при этом ссылаются, везде опубликована старая жалоба от коллектива в бытность Якушева директором. Новых обращений и каких-либо действий коллектива в этих сообщениях нет. И к нам тоже никто не обращался. Поэтому мне сложно что-либо говорить об этом», – заявила она Крым.Реалии.
Пресс-секретарь не смогла ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о том, рассматривается ли кандидатура Сергея Якушева на должность главы будущей крымско-сирийской судоходной компании. «Такие представления делает глава Крыма. У меня на данный момент такой информации нет», – сказала Анастасия Гурина.
Пока в Минтрансе также не готовы публично обсуждать подробности создания будущей судоходной компании. Свежую информацию о ходе ее создания там ожидают к концу нынешней-началу следующей недели.
Скандал в коллективе – не единственная проблема, которая может ожидать будущую крымско-сирийскую компанию. Открывать путь крымским товарам в Сирию крымские чиновники начали в тот момент, когда европейские и западные страны вводят морские санкции против России из-за захвата ФСБ украинских военных в Керченском проливе.
Украинские власти уже инициировали вопрос о закрытии Босфора для российских судов. Власти Турции пока не ответили. Но именно от этого будет зависеть возможность крымско-сирийского морского трафика.