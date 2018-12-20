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Активистки движения «Матери 328» вышли на площадь Независимости в Минске

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  • 20.12.2018, 10:29
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Фото: Архив/Deutsche Welle

Активистки пикетируют здание «палаты представителей».

Активистки движения «Матери 328» приехали в Минск. Они готовы к радикальным мерам. Сегодня активистки вышли к зданию «палаты представителей» на площади Независимости в Минске. Телеканал «Белсат» проводит онлайн-трансляцию с места акции.

Активистки пикетируют здание «палаты представителей». В их поддержку едут активисты и неравнодушных люди из Минска и разных регионов Беларуси.

Протест вызван тем, что 19 декабря во время второго чтения законопроектов об изменениях в Уголовный кодекс «депутаты» не стали смягчать наказания по статье 328.


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