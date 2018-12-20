Проклятие Путина 20.12.2018, 10:40

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Российский правитель заблуждался.

Для президента России Владимира Путина, истратившего политические дивиденды, которые принесла с собой аннексия Крыма, 2018 год прошел под знаком непопулярной пенсионной реформы, обвинений в шпионаже на Западе и целого ряда «невстреч» с президентом США Дональдом Трампом, пишет бразильское издание Estadão (перевод – inosmi.ru).

Парадоксально, но историческая победа Путина на президентских выборах в марте, когда российский лидер был переизбран 78% голосов, впоследствии обернулась проклятием для российского правителя, которому Конституция позволяет оставаться у власти до 2024 года.

Реализация политической программы нового мандата, которая теоретически имела целью восстановить российскую экономику после рецессии, сократить расходы на оборону, завершить войну в Сирии и нормализовать отношения с Западом, не задалась с самого начала.

Путин первым начал этот разворот, за две недели до выборов представив миру новый грозный ядерный арсенал России, способный достичь «любой точки земного шара». Запад понял, на что намекает глава Кремля.

Проходит всего три дня, и мы становимся свидетелями истории, напоминающей самые мрачные эпизоды холодной войны: двойной агент России и Великобритании Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, находящиеся на британской территории, отравлены нервно-паралитическим веществом — и, как предполагают, это дело рук российской военной разведки, ГРУ.

Запад, наученный горьким опытом после вмешательства России в американские выборы, отреагировал крайне жестко: высылкой 150 российских дипломатов и введением новых санкций против России.

В последующие месяцы, уже после инаугурации Путина, целый ряд инцидентов с российскими шпионами возвратил Кремль в ту эпоху, когда Советский Союз воспринимали как постоянную угрозу и международную чуму.

Чемпионат мира стал паузой в противостоянии с Западом и по сути единственной хорошей новостью для Путина в уходящем году, поскольку мероприятие прошло успешно, даже несмотря на бойкот главных мировых лидеров.

Однако Путин совершил просчет, который серьезно подпортил ему репутацию в глазах сограждан. Он решил обнародовать новую пенсионную реформу в день открытия чемпионата мира, полагая, что эта новость пройдет незамеченной.

Российский президент заблуждался. Данная инициатива не нашла поддержки у более чем 90% населения и спровоцировала самую мощную волну антиправительственных протестов со времен демонстраций конца 2011 года, направленных против фальсификации выборов.

Никогда еще Путин так не стремился завладеть вниманием публики. Он даже специально выступил по телевидению — что бывает только в самых редких случаях — чтобы обратиться к нации и защитить реформу, хотя когда-то утверждал, что никогда не повысит пенсионный возраст.

Теперь русский народ, подаривший Путину победу на выборах, наказывает президента. Путин заканчивает год с наихудшим с 2013 года показателем рейтинга поддержки, ниже 60% — то есть с того периода, который предшествовал аннексии Крыма, после чего российский президент превратился в бесспорного вождя нации.

Несомненно, еще одним фактором, который подорвал народное доверие к Путину, являются экономические показатели. Президент поставил цель вывести российскую экономику на уровень выше среднего по миру, чтобы к 2024 году она могла войти в пятерку крупнейших экономик.

Однако реальность такова, что в нынешнем году рост экономики практически не наблюдался, покупательная способность россиян продолжает падать, рубль все никак не восстановится, а недовольство населения между тем растет — особенно в небольших городах и среди молодежи.

С другой стороны, закончились провалом все попытки нормализовать отношения с США.

Если дело Скрипалей стало своего рода первой ласточкой, объявленные Путиным «звездные войны» дали Трампу повод назвать Москву зачинщиком новой гонки вооружений.

В результате Трамп объявил о своем намерении выйти из договора о ядерном разоружении времен холодной войны (ДРСМД), что в свою очередь побудило Путина озвучить новую угрозу — направить российские ракеты против Европы.

Ситуация обострилась под конец года, когда на море произошел инцидент между российской береговой охраной и украинскими кораблями.

Путин, который уже успел порядком досадить соседней стране тем, что протянул мост между Крымом и материковой частью России, вступился за применение силы в районе Черного и Азовского морей. Этот, казалось бы, незначительный факт способствовал дальнейшей изоляции России.

Вопреки прогнозам Трамп перенес ожидаемую встречу с Путиным, который узнал об этом из твиттера по дороге в Буэнос-Айрес.

Это унижение не прошло незамеченным на саммите «Большой двадцатки», где российский президент выглядел настоящим изгоем.