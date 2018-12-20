Самые ожидаемые фильмы и сериалы 2019 года 20.12.2018, 10:56

Эксперты уже составили список ожидаемых премьер следующего года.

Недавно кинопортал IMDb опубликовал список актеров и актрис телевидения и кино уходящего 2018 года. Теперь киноресурс IMDb назвал самые ожидаемые фильмы 2019 года. В рейтинге лидируют супергеройские картины, в частности "Капитан Марвел", пишет «Сегодня».

Отметим, это фильм фильм посвященный персонажу Кэрол Денверс из одноименных комиксов. В главных ролях снимаются Бри Ларсон и Сэмюэл Л. Джексон.

Следом за ним идут другие картины о супергероях – "Мстители: Финал" ("Мстители: КОнец игры") и "Люди Икс: Темный Феникс".

Далее следуют "Однажды в Голливуде", "Ирландец", "Оно 2", "Стекло", "Джокер", "Алладин" и "Хеллбой".

Ресурс также составил список самых ожидаемых сериалов. В ТОП-10 вошли "Благие знамения", "Я – ночь", "Перерождение", "Академия Амбрелла", "Хранители", "Пацаны", "Убийственный класс", "Приятные хлопоты", "Роковой патруль" и "Темные начала".