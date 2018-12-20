Министр спорта призвал заключать кабальные договоры с детьми 32 20.12.2018, 11:10

3,243

Сергей Ковальчук

Сергей Ковальчук поддержал идею Лукашенко.

Как заявил в интервью телеканалу «Беларусь 1» министр спорта и туризма Сергей Ковальчук, родителям не надо бояться заключать договор с детскими спортивными школами, сообщает tut.by.

По словам Сергея Ковальчука, в большинстве случаев возмещать расходы за спортивные увлечения детей им не придется. А вот белорусские атлеты, которые захотят сменить спортивное гражданство, будут оплачивать затраты, которые страна понесла за весь период их подготовки.

Министр также добавил: чтобы привлечь молодое поколение к спорту, прорабатывается вопрос бесплатных тренировок для школ на лучших спортивных объектах страны.

С детьми в спортивных школах уже заключаются контракты, согласно которым они должны будут компенсировать стоимость подготовки в случае перехода в другую страну.

18 декабря Лукашенко на совещании по развитию летних видов спорта поставил задачу приложить максимум усилий для того, чтобы юные талантливые атлеты не уезжали из Беларуси в другие страны.

«Предупреждаю категорически: не дай Бог уедет за рубеж хоть один способный спортсмен, сразу же пойдет по вертикали проверка, почему уехал. Мы никого держать не должны, но вы должны заключить с каждым ребенком (с родителями) договор. Они здесь вырастают чемпионами, а едут или от нашей «бязглуздзіцы», или потому, что им там, как вы говорите, бабла отвалили. Так заплати — это в договоре должно быть прописано — заплати за свою подготовку и будь свободен. За эти деньги мы подготовим других, — сказал диктатор.

Лукашенко заявил, что если абитуриентам создали преференции при поступлении в спортивный вуз, то после окончания учебы эти тренеры должны отработать по специальности 10−15 лет, а может, и больше.