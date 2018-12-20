Стало известно, кто из граждан ЕС теперь сможет работать в Британии 20.12.2018, 11:19

1,033

Британское правительство опубликовало новое положение по трудовой миграции.

Британское правительство обнародовало документ с новыми положениями по миграционной политике страны, которые вступят в силу после выхода Британии из ЕС, сообщает ВВС.

Согласно предложениям, низкоквалифицированные работники из стран ЕС после «брексита» больше не смогут автоматически получать разрешение на работу в Британии.

Миграция была одной из главных тем, которые обсуждались во время референдума по «брекситу».

Рассказывая о документе в парламенте, министр внутренних дел Саджид Джавид заявил, что озабоченность по поводу миграции существует как у сторонников, так и у противников выхода страны из ЕС.

«В результате референдума мы можем отменить свободу передвижения; впервые за 40 лет мы сможем решать, кто может и кто не может въезжать в эту страну», — сказал он.

Он отметил, что Британия будет открыта для ведения бизнеса, а уже живущие здесь люди смогут остаться вне зависимости от того, будет подписано соглашение по «брекситу» или нет.

Джавид отметил, что в документе упор сделан на три пункта:

свобода передвижения прекращается, и в будущем все, кроме британцев и граждан Ирландии, будут обязаны получать разрешение на въезд в страну;

нынешняя система преференций для жителей ЕС прекращается, что поставит в одинаковое положение людей, чей талант востребован в Британии, вне зависимости от гражданства;

мигрантов будут отбирать по их способностям, чтобы в страну приезжали самые одаренные.

Джавид сказал, что правительство добивается эффективности будущей миграционной системы для тех, кто приезжает в страну, для компаний, для госструктур и для Британии в целом.

По его словам, такой подход защищает интересы британских работников, устраняя при этом бюрократию.

Вот некоторые предложения правительства:

Квалифицированные специалисты

В отношении квалифицированных специалистов ежегодная квота будет отменена, а работодателям не придется первоначально рекламировать вакансию в британских СМИ, прежде чем давать объявления за рубежом. Требование по минимальной зарплате сохранится.

Сезонные работники

Для желающих приехать в Британию на работу на короткий срок предусмотрены краткосрочные визы. Приезжающие по таким визам не смогут получать финансовую помощь от государства, будут лишены права подавать на вид на жительство и не смогут перевезти семью. Виза будет выдаваться на 12 месяцев.

Иностранные студенты

Квоты на иностранных студентов не вводятся, и приехать в Британию на учебу станет проще.

Уменьшение бюрократических проволочек

По словам Джавида, Британия стремится быть открытой для ведения бизнеса, а не закручивать бюрократические гайки.

Ожидается, что новая система вступит в силу с 2021 года. Это будет происходить постепенно, чтобы избежать резких изменений и скоропалительных решений.

Ранее в интервью Би-би-си министр заявил, что в документе не упоминается, какое количество приезжающих ежегодно мигрантов будет считаться допустимым. Во время предвыборной кампании правящая Консервативная партия обещала снизить миграционный прирост до цифры меньше 100 тысяч.

Джавид сказал, что для большинства жителей нынешняя цифра приезжающих в страну мигрантов — 273 тыс. человек в год — кажется слишком высокой, и ее необходимо уменьшить до такого уровня, который бы отвечал в первую очередь экономическим нуждам.

По его словам, новая миграционная система будет опираться в первую очередь на квалификации приезжающих людей, а не зависеть от того, из какой страны они родом.

30 тысяч фунтов в год

Ранее независимый консультативный комитет по вопросам миграции рекомендовал Хоум-офису отказаться от нынешней квоты, согласно которой ежегодно визу типа Tier 2 могут получить 20 700 квалифицированных специалистов. К этой группе, в частности, относятся медсестры и врачи.

Будут проводиться консультации по тому, нужно ли оставить в нынешнем виде требование к минимальной зарплате: сейчас жалование, которое предлагает работодатель, должно превышать 30 тыс. фунтов (около 33 тысяч евро) в год. Некоторые компании и члены правительства призывают эту сумму снизить.

Требование к минимальной зарплате уже действует в отношении большинства квалифицированных мигрантов, приезжающих не из стран Европейской экономической зоны.

Это может сказаться на способности Национальной службы здравоохранения Британии нанимать необходимый медперсонал, заявил ее представитель Саффрон Кордери в интервью Би-би-си. «Нас очень беспокоит происходящее. Высокая квалификация не подразумевает высокую зарплату», — сказал он.