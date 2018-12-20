«Нарушитель порядка установил игрушечный кораблик» 8 20.12.2018, 11:23

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Фото: «Еврорадио»

За акцию у российского посольства в Минске будут судить.

В суде Центрального района Минска 22 декабря пройдет рассмотрение административных дел участников акции с бумажными корабликами у российского посольства, передает «Радыё Свабода».

Акция прошла 26 ноября. В ответ на захват российскими военными украинских кораблей в Азовском море активисты «Молодежи БНФ» положили на парапет ограждения посольства России в Минске бумажные кораблики.

Как рассказывал в «Фейсбуке» активист Евгений Батура, в милицейском протоколе, который он получил, это описано так:

«Без соответствующего разрешения Мингорисполкома, с целью публичного выражения своего отношения к задержанию Россией украинских военных кораблей в Керченском проливе установил у ограды здания посольства России бумажный кораблик».

Это посчитали нарушением порядка организации или проведения массовых мероприятий (ст. 23.34 КоАП РБ, предусматривает арест до 15 суток или штраф до 50 базовых величин - 1225 рублей).

В 10 утра 22 декабря суд намерен разглядеть дело за это активистки Светланы Коваленко, а также журналистки «Новага часу» Дианы Середюк (она говорит, что освещала акцию, а не участвовала в ней).

Правозащитникам известно про протоколы на нескольких несовершеннолетних активистов "Молодежи БНФ", которые будут рассматривать комиссии по месту их жительства.

«Кораблик, Карл! Кораблик! - комментирует это Коваленко в Facebook. - Они это назвали «пикетированием без разрешения Мингорисполкома»! Ау, вы, там, в погонах, вам самим не смешно? Вам самим не противно?»