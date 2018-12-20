Страна-бензоколонка 20.12.2018, 11:32

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Как нефть «обвалила» российскую промышленность.

Росстат обнародовал данные, свидетельствующие о падении темпов промпроизводства. В годовом выражении в ноябре оно замедлило рост до 2,4% с октябрьских 3,7%. По итогам 11 месяцев рост промпроизводства составил 2,9%. В месячном выражении падение промпроизводства в ноябре составило 0,2%, пишет телеграм-канал «Запретное мнение».

РФ продолжает подтверждать статус страны-бензоколонки. В ноябре добыча полезных ископаемых в РФ выросла на 7,8%. При этом рост в сегменте обработки замедлился до нуля, а по сравнению с октябрем объемы выпуска сократились на 0,3%.

Сырьевые экспортеры заработали за январь-ноябрь 3,535 трлн рублей доналоговой прибыли, показав рентабельность от 33% в добыче нефти до 55% в производстве металлов.

Но за пределами "нефтедолларового рая" доходы продолжают стагнировать, рентабельность бизнеса исчисляется единицами процентов - от 2,9% в строительстве до 6,9% в розничной торговле.

По итогам третьего квартала вклад обрабатывающей промышленности в ВВП сократился еще на 10%: из 1,5% роста несырьевое производство дало лишь 0,1%. Эта негативная тенденция подпитывается с двух сторон, отмечают эксперты. Дорожают компоненты производства, особенно импортные, но при этом падает спрос со стороны населения, которое, несмотря на все бравурные реляции властей, продолжает беднеть. Все это приводит к производственному кризису.