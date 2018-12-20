Как белорус возглавил Гавайи 2 20.12.2018, 11:45

Николай Судзиловский

Он владел восемью европейскими, китайским и японским языками.

Ему принадлежит авторство уникальных медицинских трактатов. Он был хирургом, врачом, публицистом, революционером, естествоиспытателем, пишет aif.by. Открыл ряд островов центральной части Тихого океана, оставил ценные географические описания Гавайев и Филиппин. Был членом Американского общества генетиков, нескольких научных обществ Японии и Китая. Занимался генетикой, этнографией, энтомологией, химией, биологией, агрономией. «Новейший философский словарь» называет его первым и последним энциклопедистом. Рассказываем о Николае Судзиловском.

Бунтарь

Он родился 3 (15) декабря 1850 г. в семье секретаря Могилевской палаты гражданского и уголовного суда Константина Судзиловского. Всего в семье Судзиловских было восемь детей. Будучи старшим из них, Николай помогал и матери по хозяйству, и отцу в его работе. Знакомство с профессией отца подтолкнуло молодого человека после окончания с отличием Могилевской гимназии в 1868 году поступить на юридический факультет Петербургского университета.

Осенью 1868 г. в Петербурге проходили студенческие волнения, вызванные изданием правила, ставящего студентов под усиленный контроль начальства и полиции. Вместе с выпускниками университета, Технологического института и Медико-хирургической академии первокурсник Николай Судзиловский организовал сходки и участвовал в волнениях. После чего был вынужден перевестись на медицинский факультет Киевского университета, так как продолжать обучение в других вузах участникам беспорядков было запрещено.

В Киеве Николай стал одним из организаторов «Киевской общины» («Киевской коммуны») — социалистической студенческой организации. Устроившись фельдшером в тюремную больницу в Николаевске, Судзиловский пытался организовать побег заключенных. Когда его план был раскрыт, он бежал за границу.

Николас Руссель

В Лондоне Николай работал в больнице святого Георгия, встречался с Карлом Марксом. Затем окончил университет в Бухаресте. В 1876 году под псевдонимом Николас Руссель принимал участие в Апрельском восстании против османского владычества в Болгарии. С тех пор Николай Судзиловский оставил себе фамилию Руссель. Сотрудничал с известным болгарским революционером Христо Ботевым. От большинства революционеров Русселя отличало то, что он имел профессию и сам зарабатывал на жизнь. В 1877 г. в Бухаресте он защитил диссертацию «Об антисептическом методе, применяемом в хирургии», затем возглавил столичный госпиталь.

Некоторое время Судзиловский жил в Греции, в 1887 году уехал в Сан-Франциско. Установил контакты с русскими политэмигрантами, проживавшими в начале 1890-х годов в США. В Сан-Франциско он возобновил общение со своим старым соратником Егором Егоровичем Лазаревым. При участии Лазаря Борисовича Гольденберга, еще одного русского революционера из Нью-Йорка, они активно обсуждали идею организации регулярных побегов политзаключенных из Сибири в Северную Америку. Русселю, который уже имел к 1891 году американский паспорт, отводилась важная роль посредника между российскими и американскими участниками операции. Однако осуществить эту идею так и не удалось.

Владелец плантации

В 1892 году Руссель переехал на Гавайские острова. Был владельцем кофейной плантации, занимался также врачебной практикой. Местное население, канаки, называли его Каука Лукини (что означает «русский доктор»). Он учил аборигенов революционной борьбе, организовал Партию гавайского самоуправления (гомрулеров), призванную бороться за интересы коренных жителей. На этом посту он пытался проводить радикальные демократические реформы.

В 1900 году президент США Уильям Маккинли подписал «Акт о предоставлении правительства Территории Гавайи» (также известный как «Гавайский органический акт»), в соответствии с которым создавались институт губернатора Территории, назначаемого действующим президентом США, двухпалатный законодательный орган Территории, состоявший из избираемых палаты представителей и сената, Верховный суд.

США предоставили местным жителям выбор между Республиканской и Демократической партиями. Однако в предвыборную борьбу включилась и третья партия, созданная Судзиловским.

В 1900 году при поддержке коренного населения Николай Судзиловский и ряд его сторонников прошли в сенат Гавайских островов, а в 1901 году Николай Судзиловский-Руссель был избран первым президентом сената Гавайских островов. В этой должности он пытался проводить радикальные реформы для поддержки местного населения, но в 1902 году после предательства своими сторонниками был вынужден покинуть пост.

О личном

У Судзиловского было три брака. В последний раз, после смерти русской жены Леокадии Шебеко, он женился на японке. Были у него и дети: дочери Вера и Мария, приемные сыновья Дик и Гарри (дети умершего пациента Русселя, усыновленные им на Филиппинах), сын Ясумицу Охара и дочь Флора (от третьей жены).

Последние годы жизни Николай Судзиловский провел на Филиппинах и в Китае, где встречался с доктором Сунь Ятсеном. Умер он на чужбине в 1930 году.

Его сын Ясумицу Охара писал: «Отец умер 30 апреля 1930 года в возрасте 80 лет. Его осыпали множеством цветов… Зная, что он не верил ни в одного бога, мы не устраивали никаких религиозных церемоний, и его тело было отправлено в японский крематорий. Я хранил урну с прахом до 30 апреля 1946 года. Моя семья и я были репатриированы в Японию в конце апреля 1946-го. По пути в Нагасаки мы заехали на остров Амакуза, место моего рождения, и захоронили пепел отца в семейной усыпальнице Охара».