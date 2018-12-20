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Швейцария еще на год заморозила счета Януковича

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  • 20.12.2018, 11:52
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Виктор Янукович
Фото: Коммерсант

Под санкции попали и активы его приближенных.

Швейцария продлила еще на год замораживание активов бывшего президента Украины Виктора Януковича и приближенных к нему лиц.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Федерального совета Швейцарии, передает eurointegration.com.ua.

"На своем заседании 19 декабря Федеральный совет решил продлить на год замораживание всех счетов в Швейцарии изгнанных президентов Бен Али (Тунис) и Виктора Януковича (Украина) и их окружения", - говорится в сообщении.

"Целью этого решения является поддержание судебного сотрудничества между Швейцарией и двумя странами", - пояснили в Федеральном совете.

В 2014 году Швейцария заморозила активы Януковича на сумму 70 млн швейцарских франков (более $69 млн) сроком на три года. В 2017 году это решение продлили.

"Решение Федерального совета о продлении замораживания активов является обоснованным, поскольку его цели еще не были полностью выполнены, тогда как правовые условия продления остаются в силе. Это однолетнее продление увеличит вероятность возвращения активов в страны происхождения", - отмечается в сообщении.

Сообщается, что против основных лиц, активы которых заморожены, было начато несколько судебных процессов, и органы власти этих стран приняли активные меры для их продвижения. Однако суды все еще должны определить, являются ли источники замороженных активов незаконными.


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