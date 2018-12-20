В Беларуси ищет гомельчанина на Bentley, который не вернул банку миллион долларов 25 20.12.2018, 11:53

5,963

Несколько лет назад он взял кредит в банке для приобретения автотранспорта.

Управление департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гомельской области разыскивает Александра Ганакова 1964 года рождения, пишет tut.by.

В отношении директора частной фирмы возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере. Согласно материалам дела, Александр Ганаков в 2014 году взял кредит в банке для приобретения автотранспорта. Его фирма оказывала услуги по грузоперевозкам. В последующие годы открыл еще несколько кредитных линий для финансирования своей текущей деятельности. Также его подозревают в подделке документов, которые он предоставлял в банк.

Общая сумма не выплаченных по кредитам долгов — около миллиона долларов. Мужчина объявлен в межгосударственный розыск.