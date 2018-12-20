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Маколей Калкин снялся в новом «Один дома» для Google

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  • 20.12.2018, 12:10
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38-летний Маколей Калкин снова остался один дома и зовет к себе на Рождество.

Но на этот раз ему нужна современная помощь от Google Assistant, пишет «Сегодня».

В новой рекламе для Google Маколей Калкин возвращается в роль фильма "Один дома", вышедшего 28 лет назад. Знаменитые сцены в доме Маккалистеров Кевин повторяет, но уже во взрослой жизни и с современными технологиями "умного дома".

На протяжении всего 1-минутного рекламного ролика Калкин просит гаджеты с технологией Google Assistant показать последние новости, заказать гель после бритья, повысить температуру в доме и даже помогает принять заказ от разносчика пиццы, используя озвучку вымышленного фильма "Ангелы с грязными душами".

В конце Маколей Калкин просит Google Assistant активировать "Операцию Кевин", включив свет, праздничную музыку и вырез баскетболиста, едущего на роботе-пылесосе для отпугивания грабителей.

Поклонники рождественской комедии получили массу удовольствия от такой ностальгической рекламы.


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