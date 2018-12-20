Активист из Могилева: После запуска завода на подоконниках образовался слой сажи 5 20.12.2018, 12:16

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Жители города начали кампанию «За здоровый Могилев».

Могилевская благотворительная общественная организация «Отклик» совместно с правозащитниками из БХК требуют провести экологическую экспертизу и устранить нарушения при фильтрации, сообщает «Могилевская весна».

Актив МГБОО «Отклик» и РПГОО «Белорусский Хельсинкский комитет» оповестили о начале кампании «За здоровый Могилев». В её рамках активисты объявили о сборе подписей с требованием провести новую экологическую экспертизу завода «Омск Карбон Могилев». Как рассказал координатор кампании Андрей Бодилев, они с коллегами также требуют устранить нарушения в фильтрационных и очистительных системах производства.

Ещё один пункт, на котором настаивают активисты — регулярное информирование населения об экологической ситуации в населенных пунктах, которые расположены рядом с «Омск Карбоном».

— Буквально в октябре запустили завод по производству технического углерода. И уже после первого запуска мы можем наблюдать на подоконниках жителей сажу, тонкий слой. Сложно говорить без технической и экологической экспертизы, насколько это вредно, но учитывая, что техуглерод и его производные относятся ко II классу опасности, можно сказать, что угроза населению Вейно и Могилева очень серьезная, — заявил Бодилев в видео на своей странице в Facebook.

По словам активистов кампании, «Омск Карбон» был построен и запущен в октябре 2018-го с многочисленными нарушениями.

— При норме расстояния более 1000 метров, жилые дома поселка Вейно размещены в самой зоне на расстоянии 873 метра. При требовании озеленения санитарной зоны в 40%, зелёные насаждения высажены на площади менее 10%. При требовании запрета на сельхоз производство в самой зоне в 200-х метрах от завода находятся сельхозугодия, — сообщил Бодилев.

Но самое главное, уверен он, это то, что в Вейно, где расположен завод, много новых жилых домов, где проживают молодые семьи с детьми.