Сенат США одобрил временный бюджет 1 20.12.2018, 12:19

Теперь законопроект рассмотрят в Палате представителей.

Сенат США принял временный бюджет до 8 февраля 2019 года, сообщает АР.

Теперь законопроект рассмотрят в Палате представителей США, а после он поступит на подпись президенту США Дональду Трампу. Трамп должен подписать временный бюджет до пятницы, 21 декабря, иначе федеральные учреждения могут приостановить работу из-за отсутствия принятого конгрессом финансирования.

Бюджет не включает 5 миллиардов долларов, затребованные Трампом на строительство стены на границе с Мексикой.

Как отмечается, дебаты по этому вопросу продолжатся в новом созыве конгресса, который соберется в январе.

Напомним, во время встречи с лидером Демократической партии в Сенате Чаком Шуммером и лидером демократов в Палате представителей Ненси Пелоси президент США Дональд Трамп заявил, что ему необходимо пять миллиардов долларов для строительства стены на границе с Мексикой.

Также Трамп заявлял, что готов прекратить работу федерального правительства, если Демократическая партия не проголосует за законопроект об охране границ.