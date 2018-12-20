Глава Нацбанка: Риск столкнуться с инфляционно-девальвационными процессами велик

Глава Нацбанка: Риск столкнуться с инфляционно-девальвационными процессами велик15
- 20.12.2018, 12:25
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Это станет платой за недостаточно диверсифицированный экспорт.
Нацбанк Беларуси в 2019 году рассчитывает сохранить подходы в курсовой политике, избегая формирования девальвационного навеса, — курс будет плавающим, заявил председатель правления Нацбанка Павел Каллаур на пресс-конференции в четверг, сообщает tut.by.
«Риск того, что мы столкнемся с импортом инфляционно-девальвационых процессов из России, велик», — признал Каллаур. Для минимизации последствий нужна ответственная денежно-кредитная политика, подчеркнул глава Нацбанка.
«Если этих мер будет недостаточно, задействуем более широкий спектр инструментов», — заверил он.
Возможный рост волатильности белорусского рубля при этом Каллаур назвал платой за недостаточно диверсифицированный экспорт.
«Сразу могу ответить на вопрос, который мне обычно задают: каким будет курс белорусского рубля в конце 2019 года? Курс будет справедливым», — подчеркнул глава Нацбанка.
Каллаур отметил, что ставка рефинансирования на конец 2019 года составит 9−10%.
Каллаур также отметил, что в следующем году рассматривается возможность отказа от установления регулятором предельного уровня ставок на кредитно-депозитном рынке.