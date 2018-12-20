Родители учащихся могилевской школы: У нас уже накипело 10 20.12.2018, 12:55

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Родители возмущены поборами в школе.

Родители учеников 6-го класса школы № 42 Могилева пожаловались в редакцию mogilev.online, что в школе организован сбор по 45 рублей с класса на региональные газеты.

«...Накипело. Пора уже на газетах «Могилевские ведомости, Вестник Могилева» и др. печатать «Издана и напечатана благодаря родителям и работникам гос. предприятий. Очередное сообщение в вайбере от классной убило: сдать на газету с класса 45рублей. Хватит в принудительном порядке заставлять на неё подписываться! Если её не покупают, так перестаньте чушь издавать! Зачем она нужна детям? Да Вы лучше этих 45 рублей за подписку скажите родителям положить на счет детского дома — им нужнее, но не выкинуть на ветер деньги, всё равно газета пойдёт на растопку кому-нибудь, или на макулатуру школе».

Журналистам удалось получить комментарий от Анны Тихоновой, заместителя директора по воспитательной работе учебно-педагогического комплекса детский сад-средняя школа № 42 г. Могилева.

— Мы в шоке от этой ситуации. В нашей школе газеты для себя выписывают педагоги, за личный счет и никак не за счет родителей. Никаких сборов денег на газеты, ни в каких классах нашей школы у нас нет.

О похожем случае в ноябре писали СМИ: тогда администрация Советского района Минскаразослала документы о принудительной подписке на газеты «СБ. Беларусь сегодня», «Минский курьер», «Рэспублiка» и частный официальный журнал «Планета» и др. Администрация района просила предоставить доказательства подписки.

Ответственный за организацию подписной компании начальник управления идеологии Советского района Виталий Адамович сказал тогда, что они лишь информировали о начале подписной компании.