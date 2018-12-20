закрыть
20 декабря 2018, четверг, 15:35
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

Автора расследования о Петрове и Боширове не пустили на пресс-конференцию Путина

3
  • 20.12.2018, 13:07
  • 2,245
Роман Доброхотов

Правитель РФ выступает перед журналистами.

В России на пресс-конференцию президента Владимира Путина не пустили главного редактора The Insider Романа Доброхотова.

За полтора часа до начала мероприятия Доброхотов написал в Twitter, что его не пускает Федеральная служба охраны, сообщает nv.ua.

"Окончательно сказали, что на прессуху не допустят (зачем тогда аккредитовали – неясно). Что ж, быть единственным журналистом, которому не позволено приходить на пресс-конференцию Путина – это почетно, я считаю. (Кстати, сегодня поздравим Путина с днем чекиста новым расследованием)", - отметил журналист.

В свою очередь организаторы пресс-конференции Путина заявили, что отказ допустить Доброхотова не является необычной ситуацией и связан с работой правоохранительных органов по проверке аккредитованных журналистов, сообщает ТАСС.

"ФСО постоянно получает информацию от правоохранительных органов и в соответствии с ней решает, кому предоставить допуск, а кто допущен на мероприятие с участием президента быть не может", - отметил сотрудник ФСО.

Напомним, российское издание The Insider совместно с расследователями Bellingcat выпустили серию материалов о российском ГРУ, в частности о его сотрудниках "Александре Петрове" и "Руслане Боширове". Последних подозревают в попытке отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в британском Солсбери.


популярное за неделю

Мнение

Чтобы проводить другую политику, нужно иметь характер и мозги
Чтобы проводить другую политику, нужно иметь характер и мозги Дмитрий Бондаренко
Шуневич боится «политической вакханалии»
Шуневич боится «политической вакханалии» Евгений Афнагель
Считать вам, не пересчитать!
Считать вам, не пересчитать! Константин Скуратович
Эра милосердия
Эра милосердия Ирина Халип