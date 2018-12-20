Японские СМИ опубликовали рассекреченные записи переговоров по Курилам 3 20.12.2018, 13:15

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Согласно документу, вместо четырех островов Японии должны отойти только два.

В январе 1960 года занимавший на тот момент должность премьер-министра Японии Нобусукэ Киси и президент США Дуайт Эйзенхауэр в ходе встречи должны были обсудить проблему Курил и обговорить возможное заключение мирного договора между Токио и Москвой. Об этом со ссылкой на рассекреченные накануне дипломатические записи сообщает японское агентство Jiji Press. Данные о том, что эти материалы попали в общий доступ, подтверждают также издания Mainichi и Japan Times, сообщает РБК.

Архивные документы местное министерство иностранных дел, как поясняет Jiji Press, готовило для Киси. Материалы политик должен был использовать в ходе визита в США и встречи с Эйзенхауэром. Из документов, по информации агентства, следует, что возможным решением проблемы северных территорий в Токио тогда рассматривали теорию «двух островов + α (плюс альфа)».

Она, как уточняет Jiji Press, предполагала, что Японии должны быть возвращены не четыре острова, на которые она претендует сейчас, а два — гряда Хабомаи и Шикотан. Помимо этого, японская сторона, согласно документам, имела право выдвинуть Советскому союзу некоторые «условия» («альфа»), которые он обязан был соблюсти. После этого стороны, как полагали в Токио, могли заключить мирный договор.

Что именно предполагали «условия» для СССР в документе не уточняется. В целом теория, как поясняет Jiji Press со ссылкой на рассекреченные документы, была основана на требованиях рыбаков из города Немуро на острове Хоккайдо, которые, помимо возвращения Хабомаи и Шикотана, желали обеспечения «безопасной работы в прибрежной зоне».

Теорию «двух островов + α», как продолжает без указания каких-либо источников Jiji Press, также поддерживали представители прежнего состава японской палаты представителей (нижняя палата парламента Японии). Ее возглавлял Муто Судзуки. Мнениями он, как уточняет агентство, до сих пор обменивается с нынешним премьер-министром Синдзо Абэ. Относительно пункта «альфа», по данным Jiji Press, «существует мнение», что он может заключаться в совместной экономической деятельности сторон и свободном передвижении по северным территориям бывших жителей островов.

Россия и Япония уже 70 лет пытаются выйти на заключение мирного договора, которое так и не было подписано после Советско-японской декларации 1956 года. Заключению этого соглашения препятствуют спорные территориальные вопросы: Япония претендует на курильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Россия в свою очередь настаивает, что острова стали территорией СССР по итогам Второй мировой войны.

В сентябре, выступая на заседании Восточного экономического форума в Сингапуре, президент России Владимир Путин предложил японскому премьеру заключить мирный договор до конца года «как друзья», «без всяких предварительных условий». На основании этого соглашения, согласно инициативе российского лидера, стороны уже должны будут решать все спорные вопросы.

Абэ, реагируя впоследствии на предложение Путина, заявил, что мирный договор Япония и Россия заключат, но только после решения вопроса о принадлежности Курильских островов.