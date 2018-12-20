Синоптики: В пятницу потеплеет 20.12.2018, 13:13

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Прогноз погоды на ближайшие три дня.

21 декабря погодные условия на территории Беларуси будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы, пишет Гидромет.

Ожидается облачная погода. На большей части территории снег, мокрый снег, днем по юго-западу с дождем. Местами туман, гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -4..-10°С, максимальная - в середине дня -5..+1°С. Атмосферное давление будет падать.

22 декабря ночью погоду будут определять атмосферные фронты, днем с территории Польши на Беларусь переместится циклон. Ожидаются продолжительные осадки (мокрый снег, по юго-западу с дождем). Местами туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный, днем с переходом на северный умеренный, в отдельных районах страны порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -5..+1°С, максимальная - днем -3..+3°С, по Брестской области до +5°С.

23 декабря республика останется в циркуляции циклона, медленно смещающегося на Брянскую область России. На большей части территории республики пройдет снег, мокрый снег, ночью по юго-востоку с дождем. Местами слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный порывистый. Температура воздуха в течение суток -4..+2°С.