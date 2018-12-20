Спикер «парламента» Андрейченко испугался выйти к «Матерям 328» 9 20.12.2018, 13:28

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Фото: Еврорадио

Активистки пикетируют «парламент».

Председатель «палаты представителей» Владимир Андрейченко отказался выйти и поговорить с активистками движения "Матери 328", которые пикетируют «парламент», передает «Еврорадио».

Женщины просят «депутатов» продлить сессию и принять поправки к "наркотической" статье 328 Уголовного кодекса, смягчающие наказание за действия с наркотиками без цели сбыта.

Владимир Андрейченко заявил, что к матерям выйдет председатель «парламентской комиссии» по национальной безопасности, экс-замминистра внутренних дел Валентин Михневич.

Ранее, член комиссии, «депутат» Василий Чекан рассказал "Матерям 328", что принятие поправок к 328-й статьей перенесли на весну из-за того, что их не согласовали Верховный суд и МВД.

Активистки заявляют, что их требования не выполнены. Встретиться они хотели именно со спикером парламента Андрейченко.

Смягчение антинаркотического законодательства «депутаты» должны были рассматривать 19 декабря. Законопроект был ранее уже принят в первом чтении. Однако рассмотрение этого вопроса было отложено на весеннюю сессию «парламента», так как, по словам «депутатов», возникло «много недоразумений с государственными органами».