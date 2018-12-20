Гондурасский магнит 9 Александр Обухович, «Белгазета»

20.12.2018, 13:33

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Александр Обухович

Поплывем безропотно в Гондурас или попытаемся построить приличное государство?

Давление России, проявившееся в итогах заседания «союзного государства», и истеричная реакция на него нашей власти показывают, что наш кризис обостряется.

О том же свидетельствует и отсутствие проекта бюджета на 2019г., и рост отрицательного сальдо в торговле товарами в октябре-ноябре, и откровенные заигрывания власти с Западом. И становится очевидным, что у нашей власти не было «плана Б» на случай резкого ухудшения внешне-экономической конъюнктуры.

А ведь пока нет никаких признаков того, что в ближайшее время эта конъюнктура может улучшиться: такой результат может дать только системная работа на протяжении ряда лет. Значимые результаты могут появиться только через 4-5 лет после начала работы. И то лишь при адекватных инвестициях.

Но Лукашенко необходимы результаты к «выборам». Возможна, правда, как в 2010-11гг., и обманка: надуть зарплаты до «выборов» и обрушить их девальвацией после них. Но повторное ее применение вызовет уж крайне нежелательный общественный резонанс. Значительно более приемлемо найти и обозначить виновных в бедах экономики. Подойдут Россия, коррупционеры, масоны и многие другие страшилки. Хороша и вероятность потери независимости вследствие давления Москвы. Лишь бы не признавать причиной собственные просчеты в экономике.

В утешение нужно сказать, что мы не одни такие на планете. Глобализация по либеральным моделям обеспечила мировой экономике рост (главным образом за счет роста на периферии) и одновременно привела к расслоению, росту бедности. Многие страны увидели свой шанс в привлечении иностранного капитала и закупке современного оборудования. Как результат: в кризис перепроизводства (который был неминуем при таком миропорядке) большинство из них залезли в безнадежные долги. Которые наступление кризиса лишь отсрочили.

Собственно говоря, либеральная модель национальной экономики закончила свой путь еще в Великую депрессию: разрушительность этого кризиса серьезно поколебала социально-политическую стабильность во многих странах. С тех пор все страны в той или иной мере старались регулировать собственную экономику. Однако в международной торговле и разделении труда либеральная модель царствовала безраздельно. Что не могло не привести к глобальному кризису перепроизводства, который не удалось купировать ни эмиссией основных валют, ни внутрирегиональными соглашениями.

Накануне кризиса, уже понимая, куда идет мировая экономика, Джордж Сорос определил основным противоречием эпохи противоречие между национальным и международным капитализмом. И настоятельно требовал формирования наднациональных регуляторов для международных рынков. Которые впоследствии могли плавно перетечь в мировое правительство.

Однако США решили, что их Госдепартамент - вполне приличное мировое правительство, поддержанное к тому же военной и экономической мощью. Складывается ощущение, что Югославия, Ирак, Ливия, Сирия - попытки доказать обоснованность таких претензий.

Однако их анализ показал, что экономическое соревнование США проигрывают. Китаю, Германии, Японии, Корее. Отсюда национализм Трампа, попытка силовыми методами изменить тенденции мирового развития. Отсюда же бряцанье военными мускулами России, которая экономическое соревнование тоже проигрывает и хотя бы за счет военного потенциала пытается удержаться в ряду великих держав. Не способность справиться с Россией подрывает претензии США на роль мирового правительства. Так что бодаться они будут до конца. При этом США пытается придержать Китай, развалить ЕС и ограничить Германию, бьет по корейским концернам, пытается поддержать своих производителей.

В такой каше место Беларуси более чем неопределенно. Россия в попытках собственной реиндустриализации беззастенчиво топит белорусских производителей. Другие рынки под контролем, и выход на них со значимыми объемами требует и времени, и значительных расходов. Без тщательно просчитанной промышленной политики экономика Беларуси не нужна ни России, ни любому другому рынку.

Можно с уверенностью предположить: ныне ведущие белорусские предприятия будут (надеюсь, что медленно) терять объемы и рынки. Любое массовое производство в Беларуси сегодня обречено: нет капиталов, чтобы его выстроить самодостаточным, Китай и Запад без достаточного капитала все равно сомнут.

Это означает, что должна быть изменена структура экономики: основные поступления в бюджет и валютной выручки должны дать небольшие (пока не выросли) нишевые фирмы, экспорт которых почти невозможно заблокировать. Тем более, если их продукция наукоемкая.

У нас есть с десяток (возможно, больше) таких фирм. Их успех, как и успех ПВТ, показывает наличие таких возможностей. Но и имеющиеся такие фирмы не хотят развиваться: деловой климат в стране этому, мягко говоря, не благоприятствует. Да и без помощи и поддержки государства им выше определенной планки не подняться.

Но решать проблему таких структурных реформ можно только переведя расходы на содержание госаппарата из приоритетных в расходы по остаточному принципу. В конце концов, в Китае на старте реформ, когда денег было совсем мало, чиновники месяцами не получали зарплату. В Эстонии с началом кризиса зарплаты в госаппарате были снижены на 10%, при том, что зарплаты учителей и врачей не уменьшались. А у нас уже в т.г. чиновники себе зарплату на 30% подняли.

Верхушка наших чиновников уже прекрасно себя обеспечила. И недвижимостью, и паями в «любимых фирмах», и счетами в банках. Переживут. Тем более что сегодняшнее тяжелое положение в экономике - их заслуга. Если и понимали, что что-то делают неправильно - так ведь молчали.

Вопрос, который стоит перед нашим обществом, один: плывем безропотно в Гондурас или попытаемся, стиснув зубы, строить приличное государство?

Александр Обухович, «Белгазета»