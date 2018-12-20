Путин: Из мирового океана стрельнула подводная лодка баллистической ракетой 19 20.12.2018, 13:43

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Кремлевский правитель рассказал страшилки россиянам.

В последние годы произошел развал системы международного ядерного сдерживания, что повышает риски фатального для цивилизации военного конфликта. Такое мнение на пресс-конференции в Москве, которую транслировал телеканал "Россия 24" высказал президент России Владимир Путин, сообщает gordonua.com.

"Опасность подобного развития событий в мире сейчас затушевывается, оно кажется невозможным. Но если такое, не дай Бог, возникнет, то это может привести к гибели всей цивилизации. Очень жаль, что такая тенденция недооценки нарастает", – констатировал он.

Беспокойство Москвы вызывают тенденции понижения порога применения ядерного оружия, подчеркнул Путин.

"Есть идеи создать ядерные заряды малой мощности, не глобального, а тактического применения. У аналитиков на Западе звучит, что, мол, ничего страшного, можно и применить. Но это может привести к глобальной ядерной катастрофе. Второе – применение баллистических ракет в неядерном исполнении. Американские партнеры, вроде бы, от этого отказались, но идея существует. Стрельнула из мирового океана подводная лодка баллистической ракетой – хрен его знает, в ядерном она исполнении или нет?.. Это все на грани возможной ошибки, и тут важно не доводить до крайностей", – сказал глава Кремля.

В октябре, говоря о возможном ядерном конфликте, Путин выразил убеждение, что Россия будет обороняться, ее жители как мученики попадут в рай, а агрессоры – "просто сдохнут".