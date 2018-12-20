Крупный российский банк готовится к отключению от Visa и MasterCard 2 20.12.2018, 14:05

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Решение принято из-за санкций США.

Промсвязьбанк начал подготовку к возможному отключению от платежных систем Visa и MasterCard из-за санкций США в отношении России. Об этом газете"Ведомости" рассказал председатель правления банка Петр Фрадков, сообщает Радио Свобода.

В частности, Промсвязьбанк сократил до минимума обеспечительные депозиты в этих международных платежных системах. Одновременно банк усиливает работу с российской платежной системой "Мир". При этом, как подчеркнул Фрадков, российский банк не отменяет сотрудничество с Visa и MasterCard, так как "пока что повода нет".

По словам источника издания в банковском секторе, в случае отключения Промсвязьбанка от международных систем он не сможет вернуть свои депозиты.

Промсвязьбанк – российский частный банк. По решению правительства России, в 2018 году Промсвязьбанк получил статус "опорного банка" для выполнения государственных оборонных заказов и заказов по крупным госконтрактам.

Национальная система платежных карт "Мир" начала работать в России 1 апреля 2015 года. Необходимость ее создания возникла летом 2014 года, когда Visa и MasterCard из-за санкций США против России прекратили обслуживать карты некоторых российских банков, в первую очередь тех, которые ведут бизнес в аннексированном Россией Крыму.