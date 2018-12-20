Мясникович: До чего же мы дожили! 28 20.12.2018, 14:14

7,752

Михаил Мясникович

Фото: bymedia.net

Один из главных чиновников Лукашенко оскорбил белорусов.

Неожиданная тема была поднята во время совместного заседания «палат национального собрания», сообщает «Радыё Свабода». Почему в Беларуси нет завода по производству картофеля-фри?

Как сказал председатель «совета республики» Михаил Мясникович, белорусы ежегодно потребляют как минимум 5,5 тысячи тонн картофеля-фри - именно столько завозят этого продукта из-за рубежа.

– Я знаю, что сегодня в Польше работают пять заводов по производству картофеля-фри, причем практически все они ориентированы на Беларусь. До чего же мы, бульбаши, дожили? – возмутился Михаил Мясникович, употребив в отношении белорусов оскорбительное название.

По словам чиновника, в Беларуси уже какое-то время пытаются построить завод по производству картофеля-фри: в частности в Толочине на Витебщине. Однако на разных этапах инвестиционные проекты затягиваются или вообще сворачиваются. Мясникович раскритиковал за это председателю комитета по науке и технологиям Александра Шумилина.

Как выразился Мясникович, ведомство должно ходить с фонариком и высвечивать любые инвестпроекты, а на самом деле все заканчивается на этапе обсуждения.

Шумилин попытался оправдаться: мол, проект обсуждался не более трех месяцев, технические и другие вопросы сняты, но ради его реализации в бюджете нет средств.