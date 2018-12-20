Новогоднее меню 2019: советы и рецепты к новогоднему столу 2 20.12.2018, 14:22

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Интересные, доступные и полезные блюда.

До Нового года 2019 остались считанные дни. Хозяйки уже начинают задумываться о блюдах, которые будут на новогоднем столе. Чтобы немного облегчить задачу, «Униан» подготовил подборку новогодних рецептов, которые разнообразят меню в праздничную ночь.

В 2019 году Желтая Собака передает власть Желтой Свинье. Данное животное не является привередливым в еде. А это значит то, что угодить ей будет крайне просто.

И так составляем вместе меню на Новый год 2019 - интересное, доступное и полезное. К слову, астрологи настоятельно не рекомендуют включать в новогоднее меню 2019 блюда из свинины - мол, такой стол может расстроить хозяйку 2019 года.

Готовить на новогодний стол 2019 можно следующее:

- свежие, маринованные и соленые овощи; рыбу; птицу; говядину, телятину, баранину; грибы; крупы; фрукты. Свинья любит овощи, зелень, поэтому их должно быть много. Торты, печенье, пирожки — все можно испечь на новый год 2019, рецепты лучше брать проверенные.

Желательно, чтобы новогоднее меню для дома включало 1-2 блюда желтого или красного оттенка — это цвета наступающего года.

Какие блюда не стоит готовить в новый 2019 год

Несмотря на то, что согласно гороскопу, год Свиньи наступит 5 февраля, считается неправильным готовить блюда из свинины, в том числе такие: шашлыки; свинину по-французски (шубу); отбивные; паштет из свиной печени; холодец с использованием рульки; пельмени и другое рубленое свиное мясо; окорок, корейку, карбонад, сальтисон; колбасу, содержащую свиной жир или мясо.

Приготовьте традиционное блюдо — холодец — из крыльев и голеней индейки, нарезки подайте рыбные, а колбасу — сыровяленую конскую (махан).

Новогодний стол 2019 — рецепты

Курица с яблоками

Ингредиенты:

1,5 кг тушка курицы

500 г кисло-сладких яблок

2 ст.л растительного масла

1 ч.л. меда

1/2 ч.л сухого тимьяна

1 ч.л. Соли, свежемолотый перец

Приготовление:

В миске смешайте мед, масло, тимьян, а также перец и соль. Данной смесью натрите курицу. Яблоки нарежьте четвертинками и удалите семена. Заполните ими всю внутреннюю полость птицы. Зашейте отверстие, ножки курицы сложите вместе и укутайте в фольгу. Также в фольгу замотайте и крылья курицы. Тушку курицы уложите на противень и отправьте в разогретую до 220 градусов духовку на полчаса. По истечении времени температуру снизьте до 180 градусов и выпекайте еще около 40 минут. Важно! За 10 минут до окончания запекания снимите с курицы фольгу, чтобы крылышки и ножки успели подрумяниться. К слову, чтобы курица не обгорела во время приготовления, можно положить на нее сверху лист фольги - это поможет сберечь аппетитную золотистую корочку.

Фаршированная щука

Новогодний праздничный стол с нашим меню будет замечательным. Если вы любите рыбку, тогда следующее блюдо придется кстати. Да и на праздничном столе такое блюдо будет выглядеть замечательно. Для приготовления щуки купите следующие компоненты: Щуку массой 1 кг. Морковь — 2 штуки и лук — 2 головки. Одна картофелина и яйцо куриное — 1 штука. Сливочное масло — 50 грамм. Белый хлеб пару кусочков. Соль — 2 чайные ложки и приправы (белый перец и фенхель) по вкусу. Стакан молоко.

Для обжарки потребуется масло растительное. Обязательно почистите щуку. Удалите также жабры. Потом отрежете голову и вытащите внутренности. После помойте все прохладной водой. Тушку рыбы необходимо отбить слегка скалкой. Мясо должно отделиться от кожи. Далее, с рыбы стягивается кожа как чулок. Начните делать это с головы и тяните до хвоста. Когда снимите кожу, отрежьте позвоночник у самого хвоста. Снимите мясо с кожи и хребта. Морковь и луковица нарезается кубиками.

Вместе с фенхелем овощи обжаривают на сливочном масле. Картофель очищается и вторая луковица вместе с картофелем нарезается. Овощи прокручиваются в мясорубке с мясом щуки. В фарш добавляется желток яйца, перец и соль. Все хорошо перемешивают. После чего добавляют обжаренный лук и морковь. Затем добавляется соль и перец. После чего все хорошо перемешивается. На последнем этапе в фарш лопаткой вмешивают белок куриного яйца. Теперь кожу щуки необходимо набить данным фаршем. Набивать плотно не рекомендуется.

Тушку укладываем на разрезанный пакет для запекания. Приставьте к тушке голову, оберните пакетом и выпекайте в духовке при температуре 180С. Время выпекания — 30, 40 минут. Готовая рыба должна остыть. Затем достаньте ее из пакета и переложите на блюдо. Используйте по своему усмотрению украшения для рыбки.

Лучшие закуски для меню на Новый год 2019

В качестве холодного закусочного блюда подойдет сырное и рыбное ассорти из супермаркета. Если вы отдаете предпочтение необычному, за 1 день до праздника можно приготовить такие закуски. Творожные шарики - легкая и оригинальная закуска для новогоднего вечера.

Инструкция: 300 г жирного творога взбить блендером, добавить 70 г размягченного сливочного масла, 1 ч.л. соли и 2-4 зубчика раздавленного чеснока. Хорошо перемешать и руками в перчатках, увлажненных водой, формировать шарики. Для 1 шт. достаточно 1 ч. л. смеси. Шарики будут выглядеть по-новогоднему, если их обвалять, например, в панировке из таких продуктов: измельченных грецких орехов; смеси белого и черного кунжута; мелко натертой моркови; вяленых помидоров; зелени. Разноцветные шарики выложить рядами на блюдо, украшенное веточками укропа и поставить в холодильник для застывания.

Дабы с первых минут удивить чем-то необычным, на закуску приготовьте блюдо восточной кухни, которые распространены и в Турции.

«Финдик иле»

Ингредиенты: 350 гр отварного куриного филе (грудки, в общем, куриное мясо) 70 гр очищенных и слегка обжаренных грецких орехов 3-4 ломтика белого хлеба (допустимы сухари) чеснок, перец, соль, кориандр и прочие специи по вкусу лимон (для подачи) Приготовление: Измельчить в блендере орехи, специи и хлеб. Смесь разбавить до консистенции густой сметаны куриным бульоном. Курицу мелко нарезать или порубить в блендере. Все смешать и поставить в холодильник, в идеале — на ночь. Перед подачей смесью заполнить тарталетки. Можно подать с лавашом, на хрустящем багете или с гренками. На отдельной тарелочке — лимон, овощи, зелень. Чтобы изменить цвет смеси, добавьте куркуму.

Тарталетки с ананасами и сыром

Ингредиенты: тарталетки; твердый сыр; чеснок — зубчик; майонез — 1 ст. л.; ананас — 4 колечка. Способ приготовления Сыр натираем, чтобы получилась столовая ложка сыра, смешиваем с давленным зубчиком чеснока и майонезом. Кольца ананаса мелко нарезаем и смешиваем с остальными ингредиентами. Начиняем тарталетки.

Салат "Пятачок"

Основа этого блюда – салат с майонезом и тертым яичным желтком, приготовленный в кулинарном кольце. Украсьте его тонкими ломтиком колбасы и кусочками маслин. Тарелку декорируйте петрушкой и морковными звездочками.

Фаршированные кальмары в виде поросят

Как и в предыдущих рецептах, начинка для этого блюда может быть абсолютно любой. Можно начинить грибами или яичным желтком - всем, на что хватит фантазии. Когда кальмары будут готовы, украсьте их, как на фото выше.

Штоллен

Удивить своих близких и порадовать их вкусных лакомством в новогодние праздники сможет каждая хозяйка. Далеко не каждый знаком с таким вкусным сладким блюдом, как штоллен. Это изделие, традиционно выпекающаяся в Германии и Австрии, чаще всего в рождественскую пору. Штоллен может иметь разные начинки, однако самой популярной является начинка из цукатов, различных вдов орехов, мака и марципана.

Ингредиенты: На 3 штоллена (вес одного — около 1 кг) Для сиропа: 150 мл воды 150 гр сахара 100 мл черного рома 100 гр кураги 100 гр инжира сушеного Инжир — 100 гр 100 гр миндаля обжаренного 100 гр изюма светлого 100 гр апельсиновых цукатов *общее количество цукатов, сухофруктов и орехов – 500 гр. Вы можете самостоятельно определить какие именно орехи и цукаты вы будете использовать Для опары: 150 мл сиропа, в котором были замочены орехи и сухофрукты 2 гр дрожжей свежих (сухие быстродействующие – 1/3 чайной ложки 150 мл молока 300 гр муки Для теста: 600 гр муки 600 гр опары 80 мл молока 150 гр сахара 4 гр соли 38 гр дрожжей свежих (сухие быстродействующие – 7 гр) 500 гр сливочного масла (жирность 82%) цедра 2-х апельсинов 300 гр марципана 10 гр микса пряностей

Для марципана: 150 гр миндаля (сырого) 150 гр сахара 60 мл воды Микс пряностей: 2 гр кардамона (порошок) 3 гр корицы (поршок) 3 гр имбиря (порошок) 1 гр гвоздики молотой 1 гр мукатного ореха (порошок) Дополнительно: 100 гр сливочного масла (для смазывания штоллена) 100 гр сахарной пудры

Приготовление: 1. Замочите в сиропе с ромом сухофрукты и орехи - сухофрукты предварительно промойте, орехи обжарьте на сухой сковороде. 2. Поставьте на огонь сотейник с водой, сахаром и ромом, кипятим несколько минут. Снимаем с огня, даем остыть.Залейте сиропом орехи, цукаты и сухофрукты. Накройте пленкой и уберите в холодильник на 12 часов. 3. Приготовьте марципан. Если миндаль

сырой, залейте его кипятком и оставьте на 1-2 минуты, после очистите. Подсушите в духовке при 100 градусах около 20-30 минут, охладите, а затем пробейте блендером. Если используете миндальные хлопья, также посушите их в духовке и перебейте блендером. 4. Приготовьте сироп для марципана: в сотейник налейте воду, добавьте сахар и варите до 118 градусов. Сироп должен держать форму, но не застывать до состояния карамели. Быть по консистенции, как "мягкий шарик".

Готовый сироп смешайте с перемолотым миндалем, оберните пищевой пленной и уберите в холодильник. После раскатайте и нарежьте кубиками. 5. Приготовьте опару: молоко и сироп слегка прогрейте до температуры тела. Если дрожжи свежие, добавляем их в молоко, перемешиваем и заливаем к муке, туда же добавляем сироп. Если дрожжи сухие, их необходимо смешать с мукой. Затем влить молоко и сироп. Вымешиваем опару до однородности. Накрываем ее полотенцем и убираем в теплое место без сквозняков на несколько часов. 6. Приготовьте тесто: соединяем просеянную муку с солью, сахаром, цедрой апельсина, пряностями, перемешиваем венчиком. 7. Нагреваем молоко до температуры 36-38°, растворяем в нем свежие дрожжи. Затем добавляем опару, муку и 1/3 размягченного сливочного масла. Если дрожжи сухие, добавляем их к муке. 8. Удобнее все это делать в комбайне (руками тесто тоже можно вымесить, но сложнее — тесто достаточно тугое). Используя насадку "крюк", слегка перемешиваем ингредиенты на низких оборотах (до 1 минуты). 9. Затем добавляем оставшееся сливочное масло и вымешиваем на низкой скорости около 5 минут.

10. Добавляем процеженные орехи и сухофрукты. Вымешиваем. Затем тесто делим на 3 равные части. 11. Чтобы сформировать штоллен нам потребуются формочки из фольги или же подходящие формы для кексов. Размер формочки — 27 на 12 см. Если не использовать форму, штоллен получится более низкий и плоский. 12. Формируем штоллен. Раскатываем тесто в пласт овальной формы. Раскладываем по всей поверхности кусочки марципана, складываем пополам, снова раскатываем в пласт и еще раз складываем. 13. Сформированный штоллен выкладываем в формочку из фольги, накрываем полотенцем и оставляем в теплом месте без сквозняков на несколько часов. Выпекаем при температуре 180°С около 35-40 минут. Проверяем готовность деревянной шпажкой.

14. Готовый штоллен вынимаем из духовки и, пока он горячий, смазываем растопленным сливочным маслом 15. Через 5 минут посыпаем сахарной пудрой. Даем остыть. 16. Готовую выпечку оборачиваем пергаментом, затем пищевой пленкой и убираем в прохладное место (холодильник или балкон). Первые несколько дней штоллен по консистенции напоминает пасхальный кулич, но уже через неделю (а лучше три!) приобретает сыпучесть и становится больше похож на кекс. Поэтому, если у вас есть время, выпекайте штоллен заранее: после вызревания его вкус намного богаче. 17. Перед дегустацией штоллен заранее достаем из холодильника и присыпаем сахарной пудрой.