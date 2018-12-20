Игорю Комлику запретили ходить в гости к сыну в соседнюю квартиру 2 20.12.2018, 13:57

1,213

Игорь Комлик

Одного из лидеров профсоюза РЭП ознакомили с правилами «домашней химии».

19 декабря специалист УИИ Фрунзенского района Минска Бычкова ознакомила одного из лидеров независимого профсоюза РЭП Игоря Комлика с условиями отбывания ограничения свободы, пишет praca-by.info.

Игорь Комлик обязан находиться в собственной квартире ежедневно с 21 часа до 6 утра. В любое время дня и ночи домой к осужденному могут нагрянуть: ОМОН, участковый - любой уполномоченный представитель МВД. Если вдруг Комлик спит, родные обязаны его разбудить и «представить проверяющим».

В праздничные и выходные дни Игорь Комлик обязан неотлучно находиться в квартире, за исключением экстренных случаев; нельзя отлучаться даже в магазин либо выгулять собаку возле дома. Хотя, согласно правилам отбывания наказания, инспекция может разрешить осужденному находиться на «придомовой территории», однако это больше касается жителей частных домов, по утверждению инспектора.

- Инспектор посоветовала запастись продуктами на четыре дня новогодних праздников, - сказал профсоюзный активист.

Выезд за пределы Минска, скажем, на дачу, запрещен; инспекция может разрешить посещение дачи при хорошем поведении, и только спустя три месяца.

Игорь Комлик работает представителем профсоюза РЭП по Минску и Минской области, а значит, трудовые обязанности предусматривают служебные командировки как минимум в пределах Минской области.

- Я сказал, что мои трудовые обязанности предусматривают командировки по Минской области, на что инспектор высказала пожелание, чтобы в командировки ездил кто-нибудь другой. Но предварительно я должен ставить инспекцию в известность и предоставлять соответствующие документы. Командировки возможны – если инспекция разрешит, - сказал Игорь Комлик.

Осужденному запрещено посещать физкультурно-оздоровительные, массово-спортивные и культурные мероприятия, где продают спиртные и слабоалкогольные напитки; ему запрещено употреблять наркотические и психотропные вещества.

Этот запрет просто повеселил Игоря Комлика:

- Спасибо родному государству, которое заботится о моем здоровье.

Игорь Комлик проживает в одном доме с сыном: он в квартире 10, его сын – в квартире 40, где, кстати, прописан и Комлик. Сын может посещать отца, а вот Игорю Комлику запрещено приходить в гости к сыну.

9 ноября Минский горсуд под председательством Сергея Хрипача оставил в силе приговор по Делу профсоюзов. Суд признал лидеров профсоюза РЭП Геннадия Федынича и Игоря Комлика виновными в нарушении ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса Республики Беларусь (уклонение от уплаты налогов в крупном размере) и приговорил каждого к 4 годам «домашней химии» с запретом занимать руководящие должности сроком на 5 лет.