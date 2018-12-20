Бензин для белорусов будет дорожать и в 2019 году 2 20.12.2018, 14:42

Вице-премьер рассказал о росте цен на топливо.

Вице-премьер Игорь Ляшенко заявил, что в условиях налогового маневра в России убытки белорусских НПЗ составят $ 240 млн, недочисление налогов в бюджет составит $ 143 млн, а розничные цены на нефтепродукты в 2019 году вырастут на 5-7%, сообщает «Белсат».

Об этом Ляшенко заявил на совместном заседании «палаты представителей» и «совета республики» 20 декабря.

«В России вводится отрицательный акциз для компенсации потерь НПЗ. В Беларуси таких возможностей нет. Даже в условиях отмены акцизов на нефтепродукты для компенсации потерь НПЗ потребуется увеличение цен на топливо. Это ведет к диспаритету оптовых и розничных цен в России и Беларуси», – заявил вице-премьер.

Ляшенко подчеркнул, что важно учитывать котировки нефти. Данные расчеты приведены исходя из среднегодовой цены $ 60 за баррель.

«Сейчас мировая цена нефти снизилась до $ 55-56 за баррель. Если нефть не выстрелит до $ 70-80, то рост цен на бензин на 1 копейку до конца года остановится», – пообещал он.

В этом году цены на топливо изменялись 27 раз.

«Налоговый маневр», который планирует реализовать Россия, предусматривает поэтапное обнуление экспортных пошлин на нефть при одновременном повышении налога на добычу полезных ископаемых, начиная с 2019 года. В результате с 2024 года Беларусь будет закупать сырье по мировым ценам и лишится преимущества над конкурентами за пределами ЕАЭС. По словам министра финансов Беларуси Максима Ермоловича, общие потери бюджета страны от налогового маневра с 2019 по 2024 год могут составить от 8 до 12 млрд. долларов.

Заместитель министра финансов Беларуси Дмитрий Кийко считает, что в результате налогового маневра российские нефтепродукты могут вытеснить белорусские на внутреннем рынке Беларуси. «Если у них производство нефтепродуктов будет субсидироваться, а у нас нет, то у нас будет более высокая цена на нефтепродукты, и тогда российские нефтепродукты будут вытеснять наши на внутреннем рынке», – объяснял Кийко.