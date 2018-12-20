Как Томос разрушает миф о «Москве – третьем Риме» 1 20.12.2018, 14:51

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Коллаж: espreso.tv

По масштабности событий это можно сравнить с распадом СССР.

События, связанные с получением украинской церковью автокефалии, имеют более глубокое значение, чем это кажется на первый взгляд. Усиление Константинополя и постепенный выход Украины из-под власти РПЦ уничтожают одну из главных идеологем, на которых базировалась Российская империя, тезис о "Москве как о Третьем Риме", пишет espreso.tv.

Томос уже близко

11 октября этого года решением Синода Константинопольской церкви был отменен Синодальный Акт 1686 года о ликвидации Киевской митрополии. Акт был отменен из-за нарушения Русской православной церковью условий, на которых он был предоставлен. Это решение Синода Константинопольской церкви открыло путь к предоставлению автокефалии украинской церкви.

15 декабря в Киеве в Софийском соборе состоялся Объединительный собор по созданию единой украинской поместной православной церкви. Объединительный собор избрал ее предстоятелем митрополита Епифания (УПЦ КП) .

Сейчас известно, что объединенная Украинская православная церковь получит Томос 6 января 2019 года. Это произойдет за день до Рождества по юлианскому календарю.

Отметим, что Епифания рассматривают как представителя бывшего главы УПЦ КП Филарета, который может таким образом сохранить влияние на поместную церковь. Сейчас Епифанию 39 лет. Обозреватели уже отметили молодой возраст главы церкви, что делает ситуацию более соответствующей современным общественным стандартам.

Ранее Вселенский патриарх Варфоломей настоял на том, чтобы нынешние предстоятели УПЦ (КП) - Филарет и УАПЦ - Макарий не выдвигали своих кандидатур на руководителя новой объединенной церкви.

Почему Киев остался без митрополии

Точная дата основания Киевской митрополии остается неизвестной. Считается, что во времена Владимира Великого Киевская церковь была независимой от Константинополя. Первым Киевским митрополитом, о котором упоминают источники, стал современник Ярослава Мудрого грек Феопемпт (1037-1048).

Киевская митрополия имела автономию в составе Константинопольской Патриархии. После разрушения Киева Владимиро-Суздальским князем Андреем Боголюбским в 1169 году значение города как духовного центра было ослаблено. Киевские митрополиты стали переселяться в северные княжества.

В 1448 году Собор московских епископов без согласия Константинопольского патриарха, поставил на митрополита "Киевского" - епископа Рязанского Иону. Это событие стало началом отдельного существования московской церкви. Московская митрополия затем находилась в состоянии непризнанной 141 год.

В 1620 году, благодаря требованиям украинского козачества во главе с гетманом Петром Сагайдачным в Украине была образована новая православная иерархия. Киевским митрополитом стал Иов Борецкий (1620-31). Митрополия была признана правительством Речи Посполитой.

Однако затем политические события периода Руины повлияли и на позиции митрополии. Борьба между различными гетманами за власть, их поддержка со стороны иностранных государств не влияла положительно на развитие Киевской митрополии.

В 1685 году митрополитом стал Гедеон Святополк-Четвертинский, который принял посвящение в Москве из рук патриарха Иоакима. Он подчинил Киевскую митрополию московской патриархии. С 1688 года было запрещено употреблять титул "Митрополит Киевский, Галицкий и всея Руси".

В 1721 году Киевская митрополия была формально ликвидирована как автономная церковная область и стала обычной епархией Московского Патриархата. В 1722-1743 годах у Киевских митрополитов отобрали митрополичий титул, и они оставались только архиепископами.

Москва уже не третий Рим

Кроме уничтожения Киевской митрополии еще одной победой россиян на духовно-имперском фронте стало ослабление Константинопольского патриархата и постепенное превращение РПЦ в крупнейшую православную церковь. В XVI веке для объяснения этих событий была разработана отдельная политическая теория.

Теория "Москва - Третий Рим" стала основой мессианских представлений о роли и значении России. Она впервые была сформулирована в двух посланиях 1523-1524 годов старца псковского Елеазарова монастыря Филофея.

Филофей ставил московского князя в один ряд с римским императором Константином Великим, называя последнего предком князя. Существует мнение, что впервые концепция была выдвинута несколько ранее московским митрополитом Зосимой в предисловии к его труду "Изложение Пасхалии" (1492).

Условия для выдвижения такой теории сформировались после 1453 года, когда Османская империя захватила Константинополь (Второй Рим). Византийская империя перестала существовать как государство и как центр мирового православия, а патриарх превратился в заложника турецкого султана.

В дальнейшем словосочетание "Третий Рим" появляется в декларации о провозглашении Московского патриархата в 1589 году и в надписи на псалтыри, принадлежавший дяде русского царя Дмитрию Годунову (1594).

Появление доктрины Филофея в начале XVI века стало свидетельством рождения новой московской идеологии: Византия пала, Москва заняла ее место. Как писал Филофей: "Москва - Третий Рим, а четвертому не бывать!".

Доктрина Филофея, в частности, была популярна во время царствования императора Александра III (1881-1894). Во время коронационного банкета новый император хвастал как защитник славян, продолжатель дел Константина и правитель Третьего Рима.

Российский историк Владимир Соловьев широко использовал эту доктрину в своих работах. Центральным его аргументом была идея об особой роли России в деле сближения Востока и Запада и создании так называемого мирового единства. Доктрина Третьего Рима подходила к этой системе историко-философских взглядов: она утверждала исторические корни особой русской миссии и была метафорой "русской идеи".

И вот сейчас мы видим как эта идея о Москве как о Третьем Риме постепенно превращается в нечто малопонятное. Аналитики уже сравнивали получения Томоса с 1991 годом, с масштабом событий распада СССР. Это сравнение может быть, но мы думаем, что речь идет о более глубоких преобразованиях, затрагивающих политические формы 15-16-го века.