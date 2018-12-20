Евро продолжает дорожать на торгах в Минске 20.12.2018, 14:57

Российский рубль подешевел на очередных торгах.

На валютных торгах в Минске 20 декабря доллар и российский рубль подешевели, евро подорожал.

Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

Доллар стал дешевле на Br0,0049 и составляет Br2,1255 (19 декабря - Br2,1304 за $1).

Евро вырос на Br0,0027 до Br2,4299 (19 декабря - Br2,4272 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,0163 до Br3,1563 за 100 российских рублей (19 декабря - Br3,1726 за 100 российских рублей).