Евро продолжает дорожать на торгах в Минске
- 20.12.2018, 14:57
Российский рубль подешевел на очередных торгах.
На валютных торгах в Минске 20 декабря доллар и российский рубль подешевели, евро подорожал.
Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.
Доллар стал дешевле на Br0,0049 и составляет Br2,1255 (19 декабря - Br2,1304 за $1).
Евро вырос на Br0,0027 до Br2,4299 (19 декабря - Br2,4272 за 1 евро).
Курс российского рубля снизился на Br0,0163 до Br3,1563 за 100 российских рублей (19 декабря - Br3,1726 за 100 российских рублей).